多層次示愛 君悅母親節蛋糕預購85折

台北君悅酒店母親節蛋糕「傾愛」， 以層層疊疊的巧克力創造豐富口感。（圖／台北君悅酒店）

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台北君悅酒店母親節蛋糕「戀璨之馨」，基底是蜜桃覆盆莓慕斯結合頂級馬可波羅茶製成。（圖／台北君悅酒店）
台北君悅酒店母親節蛋糕「萱花之芙」， 是以法式甜點「聖多諾黑」為發想創作。（圖／台北君悅酒店）

媽媽對孩子的愛從不打折，但孝親子女預購母親節蛋糕卻可享有折扣。台北君悅酒店今年即推出3款不同主題的母親節蛋糕，法籍甜點主廚博豊安精心設計以五種層次巧克力製成不同形色的蛋糕讓子女向媽媽表達愛意與敬意，同時自即日起至4月22日止，加入成為台北君悅酒店LINE好友，立享母親節蛋糕預購85折優惠，4月23日至5月13日開放蛋糕提貨。

君悅酒店今年的母親節蛋糕不走粉嫩風，而以艷紅璀璨色彩傳情，即日起在Baguette禮品‧烘焙坊推出的三款佳節限定蛋糕，由法籍甜點主廚博豊安精心設計，推出以五種層次巧克力製成的「傾愛」、蘊藏莓果與茶香滋味的「戀璨之馨」，以及融合法式創意的「萱花之芙」派塔蛋糕，將子女對母親的崇敬與依戀化作甜蜜內餡，傳達深深的愛與感恩之情。

「傾愛」（Elegance）蛋糕6吋訂價1150元，用5種巧克力表現母親的溫柔、無私、慈愛、樸實與堅毅，這款「傾愛」，內層包含40%牛奶巧克力香緹、70%瓜納拉黑巧克力奶餡、白巧克力香草奶餡、58%巧克力蛋糕與無麵粉巧克力海綿蛋糕，博主廚擅長將不同濃度與口感的巧克力組合變化，以層層疊疊的方式創造豐富口感，蛋糕頂層與基底以巧思夾入特製的可可榛果脆餅，讓柔軟與綿密之間不甜不膩，更藏有酥脆的驚喜口感，表層淋上艷紅鏡面，象徵母親在兒女心中的崇高與典雅形象，再以五朵真摯的甜美之花點綴其上，將不朽的母愛凝結於花朵最燦爛盛放的一刻。

7吋的「戀璨之馨」（The Red Canvas）訂價1200元，將蜜桃覆盆莓慕斯結合頂級馬可波羅茶製成的輕盈香緹為基底，佐以榛果達克瓦茲與白蜜桃果醬作為內餡，馬可波羅的特殊香氣來自於中國與西藏的花卉水果調和而成，博主廚特別在製作香緹時將茶葉混入鮮奶油泡出茶香，再加入白巧克力攪拌製成，使茶香與奶餡完美融合，增添濃郁香氣。外層淋上莓果鏡面，撒上金箔、花瓣、榛果等妝點象徵母親的高貴典雅，蛋糕滋味酸中帶甜，卻格外清爽。

同樣是6吋的「萱花之芙」（Fieur DHonore）訂價990元，主廚以法式甜點「聖多諾黑」為發想的法式莓果泡芙酥塔，選用法式千層酥為基底，以開心果海綿蛋糕與酸中帶甜的新鮮苺果醬堆疊作為內餡，搭配覆盆莓奶餡泡芙，創造清爽而綿密的獨特滋味，喜好法式甜點與嘗試新口味可以考慮。

(工商)

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