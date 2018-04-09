MLB》不當谷酸！紐媒：騙局結束 大谷像貝比魯斯

大谷翔平威風八面，向來毒舌的紐約媒體，也不禁讚賞。(美聯社)

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中時電子報

當初大谷翔平沒選擇洋基，紐約媒體毫不留情狠批，然而，大谷開季至今瘋狂的演出，讓他們也傻眼，大谷今(9日)先發對運動家，繳7局無失分率隊6比1贏球，摘先發二連勝後，《紐約郵報》記者施曼(Joel Sherman)也讚嘆，「騙局結束，大谷像貝比魯斯。」

大谷熱身賽表現不佳時，施曼就曾發文，狠批大家把大谷想得太美好；不只施曼，當時外界的輿論，也大多不看好大谷的「二刀流」，甚至有人建議他該先去小聯盟磨練。不過，大谷用表現反擊負評，當打者出賽4戰3轟，打擊率高達3成89，當投手先發斬獲2連勝，自責分率僅2.08。

施曼認為，現在看來春訓時的一切，只是大谷為回應外界期待，用來努力練習的沙袋，「我3月9日看過大谷對戰墨西哥聯盟球隊，如果那時不看投球的人是誰，你會覺得，那是老虎的齊默曼(Jordan Zimmermann)在投球，而不是那個讓聯盟30隊竭盡全力想得到的球員。」

施曼提到的那場比賽，大谷3局爆6分，速球不到90英里，賽後表示自己還在適應球跟投手丘。如今開季，大谷連2場先發繳好投，此役更用7局無失分好投，率天隊擊敗運動家，施曼也不禁讚賞，「大谷這場近乎完美。」

大谷遠渡重洋，在離家鄉7000英里遠的國度打拚，施曼認為，大谷已經越來越適應環境，也在投打兩端也展現宰制力，「兩周的實驗下來，他(大谷)的表現符合高度的期待，他確實是貝比魯斯。」大谷單季連3場開轟、投出雙位數三振，第一個做到這件事的，就是1916年的貝比魯斯。

有趣的是，施曼去年在田中將大低潮時，也曾在洋基未決定外卡驟死賽先發時，建議別把大場面交給田中，結果田中季後賽威風八面，出賽3場戰績2勝1敗、自責分率0.9。前有田中、現在有大谷，單看結果，施曼對日籍投手們的評論，似乎比較像所謂的「反指標」。

(中時電子報)

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