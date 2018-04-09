第一份工作是45K外商客服該做？網友神解內幕

第一份工作是45K外商客服該做？網友神解內幕。（圖/達志影像shutterstock提供）

友善列印
中時電子報

第一份工作該怎麼挑？近日就有網友發文詢問，應徵外商客服人員，已確定錄取，該工作底薪45K，相較於之前所找的工作都落在28~32K，這份工作的確很吸引人。但他表示，自己又被「第一份工作不要太在意薪水，要看有沒有發展性」的觀念左右猶豫，因此上網發文詢問眾網友的意見。

原PO在網路論壇「Mobile01」表示，看到外商公司應徵英文客服人員，開出條件「不用推銷、沒有業績、沒有年終，沒有晚/大夜班，早7/8/9點開始做9休1小時、偶爾加班可報加班費、國定假日有上班雙倍薪給付，之後可補休」。

原PO透露自己大學畢業，「沒認真讀，只會英文」，多益考了840分，該份職缺要求多益分數須達900分，但在面試時被主管稱讚說表達得很好，因此已確定錄取，開薪45K，「找了3個月工作都卡在28~32K，45K很吸引人」。

不過，他卻又被「第一份工作不要太在意薪水，而是看有沒有發展性」這句話左右去報到工作的決心了，認為「客服感覺很容易被取代，也想不到長期能升到怎樣的職位」，但又覺得該工作有5優點，「1.加強英文能力2.加強反應能力3.工作解決問題能力4.與人溝通技巧及溝通能力5.增加抗壓性」，因此該網友迷惘PO文詢問其他人的意見。

其他網友見了紛紛給予回覆，有人說「幹嘛不去？客服人員溝通跟報告跟抗壓啥的都有得學」、「光是這五點就很值得做了」、「如果是剛畢業，這底薪真的算高了，如果客人都是講英文就有挑戰性」、「那些什麼第一份工作云云....之類的話別聽信了 錢到手才是真的」。

也有網友持不同看法，「客服基本就是給人罵的」、「客服行政的薪資天花板通常就在那～看你可不可接受」、「客服業很消磨一個人的鬥志，我看過很多人莫名其妙做了好幾年客服，除了變油條之外，沒有任何長進」、「我妹曾錄取網路博弈客服，光底薪就45K可抽傭，實際上就是業務吧？」

(中時電子報)

多層次示愛 君悅母親節蛋糕預購8… 台電重提核二2號機再轉申請 原能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。