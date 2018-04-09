第一份工作是45K外商客服該做？網友神解內幕

2018年04月09日 11:46 中時電子報 林郁庭

第一份工作該怎麼挑？近日就有網友發文詢問，應徵外商客服人員，已確定錄取，該工作底薪45K，相較於之前所找的工作都落在28~32K，這份工作的確很吸引人。但他表示，自己又被「第一份工作不要太在意薪水，要看有沒有發展性」的觀念左右猶豫，因此上網發文詢問眾網友的意見。

原PO在網路論壇「Mobile01」表示，看到外商公司應徵英文客服人員，開出條件「不用推銷、沒有業績、沒有年終，沒有晚/大夜班，早7/8/9點開始做9休1小時、偶爾加班可報加班費、國定假日有上班雙倍薪給付，之後可補休」。

原PO透露自己大學畢業，「沒認真讀，只會英文」，多益考了840分，該份職缺要求多益分數須達900分，但在面試時被主管稱讚說表達得很好，因此已確定錄取，開薪45K，「找了3個月工作都卡在28~32K，45K很吸引人」。

不過，他卻又被「第一份工作不要太在意薪水，而是看有沒有發展性」這句話左右去報到工作的決心了，認為「客服感覺很容易被取代，也想不到長期能升到怎樣的職位」，但又覺得該工作有5優點，「1.加強英文能力2.加強反應能力3.工作解決問題能力4.與人溝通技巧及溝通能力5.增加抗壓性」，因此該網友迷惘PO文詢問其他人的意見。

其他網友見了紛紛給予回覆，有人說「幹嘛不去？客服人員溝通跟報告跟抗壓啥的都有得學」、「光是這五點就很值得做了」、「如果是剛畢業，這底薪真的算高了，如果客人都是講英文就有挑戰性」、「那些什麼第一份工作云云....之類的話別聽信了 錢到手才是真的」。

也有網友持不同看法，「客服基本就是給人罵的」、「客服行政的薪資天花板通常就在那～看你可不可接受」、「客服業很消磨一個人的鬥志，我看過很多人莫名其妙做了好幾年客服，除了變油條之外，沒有任何長進」、「我妹曾錄取網路博弈客服，光底薪就45K可抽傭，實際上就是業務吧？」

(中時電子報)