台電重提核二2號機再轉申請 原能會嚴審

核二廠2號機上個月28日併聯一天後跳機，台電調查結束後今天提出綜合檢討報告與再啟動運轉申請。（資料照／台電提供）

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中時

行政院原子能委員會今天（9日）上午接獲台電核二廠2號機再啟動運轉申請，原能會表示，將與專家學者合組專案審查小組，綜合現場查核結果以及台電的分析報告，嚴謹審查這次台電所提出的綜合檢討報告。必須確認台電已經確實釐清上次跳機事件的原因，並完成必要的改善措施後，才會同意核二2號機再起動運轉。

原能會說，台電是依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》第18條規定，提出核二廠2號機3月28日急停事件綜合檢討報告，內容包括：事件過程中機組系統設備動作序列正確性評估、事件發生肇因、改善措施、機組再起動安全性評估，以及原能會指定的反應爐暫態模擬分析等。

原能會除了嚴格審查台電提出的檢討報告，也會組成專案小組到核二廠進行現場勘查，一定要確保安全無虞才會同意機組再運轉。

核二廠2號機是在2016年5月16日大修後再啟動運轉，隨即發生發電機避雷器箱爆炸受損而停機進行檢修，停機超過1年10個月、680天。歲修完成後台電於今年2月5日申請核二廠2號機再運轉，3月5日原能會公布審查結果，認為機組符合再運轉的各項要求。15日原能會到立法院教委會做專案報告，20日准許核二廠2號機再啟動運轉。

接下來台電於3月25日提出併聯申請，經原能會確認並同意後，3月27日中午12點55分核二2號機開始併聯，不料28日中午在升載過程中，就因中子偵測系統發出訊號，引動安全保護系統使機組急停，僅併聯1天就跳機，引起外界質疑。台電立刻展開調查，並請美國原廠派專家來台協助，終於在今天提出檢討報告與再運轉申請。

(中時)

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