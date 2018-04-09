台鐵產業工會控加班費少、扣假多 台鐵回應

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台鐵產業工會抗議隱形工時過勞，8小時常日班人員替12小時三班，若兩周內替4個班次，一天只能領1.2小時加班費，質疑台鐵局節省加班費。另外，請假一天扣1.5天假或扣10小時，台鐵產工要求加班核實計算扣8小時。台鐵表示，台鐵員工有「公務人員」與「勞工」兩部分，會擇優辦理。

台鐵產業工會今上午在台鐵局表示，日前台鐵局片面發函公告，常日班人員替三班，在兩周內替3個班次，一天可以領3小時加班費；但如果在兩周內替4個班次以上，一天只能領1.2小時加班費，跟兩周內替3班的加班費差很大。這種「加班愈多領愈少」，是台鐵局為了節省加班費、要求台鐵員工「做功德」的政策，而加班費沒有給足，已明顯違反勞基法第24條、32條有關延長工時與工資規定。

此外，台鐵產工指出，台鐵局在人力結構問題不足底下，在過去有請假一天夜班要算扣2天假的荒謬政策，台北市政府勞動局、基隆市政府已經認定溢扣違法並進行裁罰。即便未來可能與其他工會協商後，「改良」成請假一天扣1.5天假或扣10小時的方案，台鐵產工表示，這是不合理的，請假一天就是應該只計算8小時，認為多出來的扣假時數是在剝削台鐵人。

台鐵產工理事長王傑說，之前發動全台勞檢台鐵，只有三個地方政府勞檢，且有兩個地方勞動局還事前通知台鐵局，覺得根本讓資方做準備。要求勞動部長許銘春帶隊勞檢台鐵局，限期改善。

台鐵表示，因台鐵員工分為「公務員兼具勞工」與「勞工」兩種身分，可視公務員、勞工規定擇優辦理。目前日班加班費部分，會依勞基法規定發給；請假天數部分則適用公務人員請假規則，有些假是以「天」或「小時」計算，工會要求是全部以小時來統計，正徵詢各單位意見中。

(中時)

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