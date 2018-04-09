批柯文哲帳戶匪夷所思 姚文智反被鄉民打臉

姚文智質疑柯文哲的政治獻金帳戶「匪夷所思」，鄉民卻踢爆，他在2014年時的政治獻金也有問題。(本報系資料照)

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中時電子報

台北市長柯文哲近日遭攻擊他在2014年選舉時的政治獻金申報有問題，甚至私會企業家，導致柯文哲在7日揚言「2018年有膽的全部都公開選舉帳戶」。對此，也有意參選的綠委姚文智質疑，指柯的政治獻金收入，「根本是匪夷所思的帳目」，卻有鄉民踢爆，姚文智在2014年時的政治獻金也有問題。

姚文智指出，依照過去《政治獻金法》申報，各黨派立委、市長經驗而言，若募款到3000萬元以上，至少有20家上市公司捐贈。然而，柯的政治獻金收入有1億4千萬元，但其營利事業捐贈收入僅有864萬，佔全數募款經費6%，以此來看，理應要有90家，卻只有45家上市公司捐款，柯文哲或許會說都是社會大眾的小額捐款，即便打5折，那剩下的去哪裡了？姚文智痛批，當年柯把帳目公佈清楚、選前一個月不收款，外界把柯的舉動當作聖人，但後來才發現選前跟很多財團見面。

不過，有網友在PTT論壇上指出，根據監察院廉政專刊126期出版，姚文智曾在2014年收到雲從龍實業公司獻金未退返，該公司與政府有巨額採購，且在履約期間內，依此違反《政治獻金法》第15條第一項，依法罰6.7萬元，沒收24萬元。

對此，網友紛紛留言表示若是柯P被挖到這種事…政論節目連轟一個月起跳」、「拜託…誰從政比較久啊，真要挖，姚會多乾淨」、「根本是挖坑把自己埋了」、「DPP不意外」、「不要再打了，沒得選就夠可憐了，還要被抄底」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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