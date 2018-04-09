清明連假大塞車 藍委批疏運計畫失靈

2018年04月09日 12:07 中時 周毓翔

清明連假大塞車，國民黨立院黨團今舉行記者會，批評交通部疏運計畫徹底失靈，還要裝傻擺爛。國民黨團書記長李彥秀表示，今年的清明連假疏運，是史上最塞、最失敗的疏運，交通部長賀陳旦是史上最多幹話，最會牽拖的交通部長。

李彥秀強調，清明五天連假不是從天而降突然發生，是早就可以預期的休假計畫，氣候適宜春暖花開，加上慎終追遠的清明祭祖，出遊或是返鄉都是交通部可以預期的交通人潮，但是仍造成大量的交通阻塞，顯見疏運計畫完全失靈。

李彥秀批評，連續幾次長期假期運輸規劃，都徹底令人失望，卻不見交通部有任何的檢討改進，徹底擺爛。交通部長賀陳旦更火上加油，說出，「改走替代道路欣賞蘇花山海美景」，完全不負責任的幹話，讓塞在路上國人情何以堪！賀陳旦根本就是「何不食肉糜」的土霸王，早該下台！

國民黨立委王惠美也批評，這次是史無前例從凌晨三點就開始塞爆，民眾不僅要磨耐心，「還要在車上跟祖先去請假」，但交通部卻把塞車原因推給事故，根本倒果為因，應該是塞車在前事故在後，怎麼會是主因？

王惠美認為交通部疏運政策措施跟不上時代，同樣用一套在疏運，應該多加強預估模式，強化疏運分流，即時調控措施，不要讓清明連假從小確幸變大不幸。

(中時)