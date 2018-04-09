速食店遊戲間有死角？ 家長控孩子被霸凌

2018年04月09日 12:17 中時 王文吉

4歲男孩到速食店遊戲間玩耍，臉部被其他孩子抓傷。（王文吉翻攝）

4歲男孩到速食店遊戲間玩耍，臉部被其他孩子抓傷，家長希望還原事發經過。（王文吉翻攝）

家長控孩子在速食店遊戲間被霸凌 警方說明案件

到速食店遊戲間玩耍被霸凌？台中一名廖小姐在臉書社團《爆料公社》發文表示，她丈夫日前帶4歲兒子到速食店2樓用餐及遊戲，卻被其他小朋友霸凌；丈夫當時在遊戲區門口用餐，沒有留意照顧，要離開時，才發現孩子滿臉是傷，但對方已經離開現場。警方受理報案後，依傷害罪受理，正調閱監視器偵辦。

廖姓網友表示， 對方是比兒子高的女生，先賞了他好幾個耳光才抓傷他，邊打還邊罵他。監視器指認後是念大班到小一左右，綁馬尾、瀏海夾著粉紅色髮夾的小女孩。因事發在速食店遊戲區設施內，大人進不去也看不到的地方，孩子害怕不敢哭，也不敢跟大人說。

廖姓網友心疼表示，遊戲區完全是監視器死角，沒有錄到事發經過，但孩子自己對於為何被打的原因完全不明，只說跑一跑就被對方攬下打跟罵，聽完既心疼又生氣。

廖姓網友說，事後她致電速食店調閱監視器畫面，店家要求要驗傷，又要報案三聯單才可調閱監視器，事發當天就去醫院驗傷到晚上11點，隔天下班後又帶著孩子去警局報案做筆錄到晚上11點多。

廖姓網友表示，速食店調個監視器拖拖拉拉，又不准copy也不准翻拍，事發至今多日，直到今日警局承辦員警終於回覆，但表示調閱的監視器畫面都查不到人，孩子已經有指認畫面中誰是傷害他的人，但卻無法抓到人，麥當勞跟警方都不願提供照片讓我們找人，身為媽咪真的是生氣。

轄區合作派出所長廖雲傑表示，廖小姐本月2號晚上10點左右到所報案，指稱兒子在速食店被其他孩子欺負，全身是傷。經與速食店溝通，已取得事發時的監視畫面，當時廖女的兒子在2樓遊戲間玩耍，但沒有拍到動手的人及被打的過程。

至於1樓大門監視則有拍到多人進進出出，廖女兒子向警方指稱是年約6、7歲小女孩，身穿淺色上衣及長褲對她動手。警方表示，廖女暫時不提傷害告訴，但希望能取得供監視器及照片，讓她找出涉嫌霸凌的女孩，還原事發經過。

警方強調，傷害過程無接證據，孩子年紀尚小，不排有可能誤認，加上個資法，無法提供監視器及照片給報案人，目前會根據現有畫面，調閱附近店家及路口監視器追查當事人及家長到案說明。

(中時)