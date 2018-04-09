《全台最速報》韓國瑜正式宣布參選 要把高雄市長當總經理做

《全台最速報》韓國瑜正式宣布參選 要把高雄市長當總經理做

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中時電子報
綜合報導

◎韓國瑜正式宣布參選 要把高雄市長當總經理做

韓國瑜10點正式宣布投入國民黨高雄市長初選，他特別強調，這次參選既沒有理性、也沒有血性、更沒有狼性，完全是秉持對高雄鄉親的感情，若他有機會當選市長，會顛覆地方政府傳統，改以股票上市公司總經理的角色經營市政府，董事會就是議會，議長就是董事長，全體高雄市民就是股東，務實發展經濟全力衝產業，再也不要泛政治化，這是他對高雄市民神聖的承諾。

◎夜店打人 余祥銓遭依傷害罪起訴

藝人余祥銓去年12月10日凌晨與高姓男子在夜店發生口角，直接被警察帶走，隨後被告傷害。台北地檢署9日依傷害罪起訴余祥銓。

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掛羊頭賣狗肉，餐廳包廂變VIP賭場！台中市西屯區河南路上一家餐飲店，傳出疑似有賭博情事，警方調查蒐證後持台中地方法院搜索票，當場查獲20名賭客，分別於餐飲店2樓的5間包廂內賭博麻將，賭客見警方前來盤查個個都面露驚嚇，還有人正一面吃著餐點一面忙著打牌，警方現場查獲5副麻將及30餘萬元賭資，將在場20名賭客及3名店員依法送辦。

(中時電子報)

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