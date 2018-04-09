勸進蘇貞昌？陳菊：相信他會與我們並肩作戰

2018年04月09日 12:50 中時 李義

高雄市長陳菊確定接任總統府祕書長，政壇揣測她的第一件任務是勸進蘇貞昌參選新北市長，陳菊9日表示，尚未與蘇貞昌院長見面，但她信心十足地說「相信他會與我們並肩作戰」。

陳菊今天上午在高雄海音中心與KKBOX集團約記者會受訪時表示，新北市長是2018選戰的重中之重，黨中央選對會對有意參選的人做了很多不同的理解及爭取各種民調的理解，蘇貞昌過去有亮麗政績深受新北市民高度的懷念與信賴，民進黨中央及蔡總統對蘇院長有期待，我會與蘇院長溝通。

陳菊說，尚未與蘇貞昌見面，不知他最後的決定是什麼，但民進黨有責任讓新北市未來的發展更好，我非常期盼蘇院長能念到人民對他殷切盼。

陳菊認為蘇貞昌是顧大局的人，從台灣戒嚴時代就參與台灣的民主改革、關鍵時刻都未缺席，「我相信他會與我們並肩作戰」，新北市民最後階段給蘇完成最重要的任務，能有新氣象。

至於向賴揆推薦誰擔任代理市長？陳菊說，已向對賴院長表達對市政熟悉，能與市府團隊密切合作的適當人選，人選將由行政院對外說明宣布。

陳菊也說明這段期間的轉折，接任祕書長之事討論非常久，市府團隊對是否接任有不同意見，不論是贊成或反對都是關心我個人，走過半世紀，看台灣民主發展從黨外到民進黨成立，希望台灣繼續改革化民主。

在民進黨及台灣發展很重要的關鍵，支持蔡英文與賴清德，幫助現階段面臨改革困難，這是我用一輩子的時間想看見台灣更好，及高雄的進步，很多討論後我願意承擔。

陳菊還說，期間也討論市政12年，如果做完任期是最完美的句點，提早半年以上離開，原來規畫的市政是否會因離開而受影響是思考的重點；與團隊商量，包括到年底對市民的承諾會如期如質來完成。

(中時)