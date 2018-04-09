現泡英國皇室唐寧茶 全家喝得到

2018年04月09日 12:57 工商 劉馥瑜

全家設置3間唐寧茶飲專屬打卡區，4／11開賣當天，前200名拍照打卡送茶飲。圖／業者提供

全家便利商店杯裝飲料品牌Let's Café，與英國皇室御用精品茶品牌「唐寧茶」（TWININGS）合作，推出4款現調茶飲，4/11起，在全台3,100家門市都買得到！

全家表示，首波推出4款茶飲，以經典唐寧茶作為基底，加入來自屏東的特製冷凍檸檬鮮果磚，主打「冰檸檬伯爵茶」、「冰檸檬四紅果茶」兩款，另有熱經典伯爵茶、熱經典四紅果茶。後續也將以在地鮮果搭配經典唐寧茶，推出季節限定果茶。

全家鮮食部長黃正田指出，Let's Café觀察，女性對於果茶類、調茶類的產品，有極高的喜愛度，為了讓年輕族群體驗與品味具有英倫風尚，更能展現個人生活風格的高質感茶飲，因此本次攜手唐寧，以聯名概念，推出現調茶飲，作為品牌進軍茶市場敲門磚。

全家指出，根據市場調查，在台灣西洋茶飲中，唐寧茶為頂級茶的領導品牌，是25-45歲女性心中的西洋茶第一品牌。超過300年歷史的唐寧茶，不僅是英國皇室御用茶，擁有全球頂尖的拼配製茶工藝，更是女性消費者心中對於茶精品的代表。

為行銷新品，全家表示，此次Let's CaféX TWININGS聯名茶飲，除推出專屬伯爵黃色、莓果粉色聯名杯款，且為了讓網美們能拍照、打卡上傳社群網站，特別在華視店（台北市大安區光復南路116巷26號）、敦新店（台北市大安區仁愛路四段112巷5號一樓）、明曜店（台北市大安區仁愛路四段151巷34號），三間店舖，設置專屬的打卡區，特色布置將維持3個月。

4/11開賣當日上午10點，敦新店、華視店、明曜店，前200名消費者，拍照打卡上傳，可免費品嚐唐寧茶系列商品乙杯，發送完畢為止。

(工商)