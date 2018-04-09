川普突然跟習近平「套近乎」？ 陸媒：川普的談判術你要懂！

2018年04月09日 18:03 中時 楊家鑫

中美貿易戰正酣，美國總統日前突然發推特表示，「儘管中美兩國發生貿易紛爭，習主席跟我永遠是好朋友。我們兩國一定會有美好的未來。」對此，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」發文稱，這不過是川普30年商場談判術技巧之一，川普在商場精於計算、遇事強硬，擅長營造幻象、噱頭，抓住交易對手心理。而談到與強者相處時，川普在自傳中總結的秘訣是，「我讓他知道，我不怕你，但是非常尊敬你。這是一種微妙的制衡。」

針對川普日前看似「軟化」的推特發文，「俠客島」9日刊登「突然跟中國領導人套近乎？川普的談判術你要懂」指出，在沒有當上總統之前，川普是一個成功的地產商，同時也是一名暢銷書作者。或許可從他的《The Art Of The Deal》書中尋得他當下依然在踐行的「交易觀」、「叫價法」、「商戰守則」。

從今天看，如書中所言，川普繼承了父親的一些特質「精於計算、遇事強硬」。如果對照今日川普在軍費、關稅、貿易等事上，對歐盟、對亞洲盟友、對北美、南美的「分而治之」、「各個擊破」的手法，就會發現這一手法幾乎如出一轍，只不過對象從具體的人變成了國家。

文章稱，做生意，川普有自己的原則「一定要想辦法牽制對手」。要做到這一點，需要多方面的手段，例如營造幻象、製造名詞和噱頭，抓住交易對手心理。川普稱，「我把這叫作真實的誇大，它是誇張的溫和手法，也是行銷當中的一種有效策略。」

而談到如何與強者相處時，川普從自身軍校經歷總結的秘訣是「我讓他知道，我不怕你，但是非常尊敬你。這是一種微妙的制衡。」

文章稱，有趣的是，當時川普寫在書中的一段話，可以在某種程度上，拿來給當下的中美關係做一個注腳。「即使我不犯人，也總有那麼一些人想置我於死地。要知道，當你成功之後，別人的很多羡慕和嫉妒就會接踵而至。這種人認為阻止別人成功就是本事，我稱他們為生活的失敗者。如果他們真的有本事，應該去積極構建自己的人生才對，而不是處處給別人使壞下絆。」

(中時)