解放軍中將發狂語：不懼怕美日等任何力量

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中時

大陸近來在南海、東海動作頻頻，展現軍武實力。針對美日若干涉「武統」台灣，大陸該怎麼辦？前南京軍區副司令員王洪光9日刊文稱，美軍靠現有兵力不敢與大陸在第一島鏈之內交手。「在我近海，中國不懼怕任何力量。」其次，武統台灣將台灣本島與周圍海域通盤考量，去年遼寧艦赴南海訓練，一出宮古海峽就以近30海里的時速高速南下，正是驗證部署到位的時間。以此時速，航母戰鬥群24小時內可部署到位。

前南京軍區副司令員王洪光9日在大陸環球網刊文指出，「武統」台灣軍事行動，從來都把美日軍事干涉考慮進來，而且立足除核戰爭之外的最嚴重局面。不過，說老實話，要對付中國這個軍事大國，現部署在第一、第二甚至加上第三島鏈的美軍事力量，都不足以阻止大陸解放台灣。靠現有兵力甚至都不敢與大陸在第一島鏈之內交手。「在我近海，中國不懼怕任何力量。」

其次，大陸「武統」台灣是把台灣本島與相關戰略戰役作戰海域通盤考慮的。屆時大陸航母編隊要佔據台灣島東邊300-500公里南北一線的陣位，對日本和從第二島鏈開來的美航母戰鬥群形成威懾。將台海戰場包圍於內，將西太平洋阻隔於外。

他表示，去年遼寧艦航母赴南海訓練，一出宮古海峽就以近30海里的時速高速南下，正是驗證部署到位的時間。以此時速，航母戰鬥群24小時內可部署到位，此時正好是「火力準備」的時段。火力打擊結束，大陸登陸兵正好上島。

文章稱，而且「武統」台灣宜速戰速決，不給美日留有調集重兵的時間。近年通過對台灣局部作戰的電腦模擬，推算出100小時內拿下台灣。此外，一旦不具備「戰略突襲」條件，即轉為「聯合封鎖」，圍困台灣使其變為「死島」。屆時資金加速出逃，進出口停止，經濟倒退，社會混亂，人心慌慌，「台獨」當局還能堅持下去嗎？

(中時)

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