男童失蹤8年 檢警費心力終尋獲

2018年04月09日 12:40 中時 許素惠

蔡姓男子與張姓女子2010年因詐欺取財被通緝，兩人同居的2010及2013年期間分別生下兒子，為了躲避查緝，未替兩兒報戶口，也未接種疫苗及就學，檢方唯恐發生於2017年的弒子案重演，透過雲林婦幼保護平台積極追查，終於找到蔡、張藏匿處，救出小兄弟。

檢方及時在婦幼節前夕救出從出生就失去音訊的小兄弟，意義更加不凡，雲林縣府社會處緊急介入安置，為小兄弟身體檢查、安排就學等，讓他們可順利恢復正常生活及就學。

檢方指出，蔡男與張女是男女朋友，2010年因詐欺取財案遭通緝，兩人同居期間分別於2010年及2013年生下兩兄弟，並四處躲藏，出生通報後，經戶政機關多次通知均未申報戶籍，即由戶政機關逕入戶籍取得身分，因此各項系統都無法查獲兩兄弟的姓名及年籍資訊。

檢方表示，因為公部門各系統都沒有兄弟的資料，導致兄弟沒有正常地接受疫苗接種，已經8歲哥哥按規定去年就應該上學卻未就學，弟弟也已經5歲，兩人都生死未卜。

雲林地檢署鑑於去年發生震驚社會的6年間邊生邊殺3子案，唯恐駭人悲劇重演，透過「雲林地區婦幼保護聯繫平台」針對蔡男、張女所生的行方不明兄弟案多次召開工作小組會議，檢察官吳文城指揮員警多經過好幾個月偵辦，數次南下高雄探訪，發現張女在高雄市小港區某婦產科診所生產時所留資料都是造假，一度斷了線索。

檢警鍥而不捨，再深入討論追查後，發現張女懷孕期間曾至高雄市新興區另一家婦產科診所產檢，於是前往調閱相關資料，才從所留的人頭行動電話號碼及LINE個人資料中，分析比對出蔡男、張女可能的藏身處所，終於在高雄查緝到蔡男與張女，救出小兄弟。

(中時)