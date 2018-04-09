85度C母親節蛋糕預購85折 消費滿500抽Gogoro

2018年04月09日 13:07 工商 姚舜

搶母親節商機，85度C推出「白爛貓」主題商品加價購。（圖／85度C)

85度C擴大搶母親節商機，祭出「糕海戰術」結合各種優惠促銷。（圖／85度C)

搶攻母親節孝親商機，觀光股股王美食達人集團（美食-KY，2723）旗下連鎖咖啡品牌85度C今日宣布今年祭出「糕海戰術」，企圖全面提高市占率，6款母親節蛋糕涵蓋了6吋、7吋、8吋至10吋等多種選擇，價格自420元起至980元不等，品項、尺寸、品味與價格均較去年大幅增加，更由廚藝團隊設計了搶眼吸睛造型全面攻堅。

為了加強促銷力道與集客效果，85度C更結合「早鳥優惠」與「滿額抽獎」雙重優惠刺激購買慾望，自4/12日至5/10日活動期間只要預購85度C母親節主題款蛋糕即享有85折優惠。同時自4/12日起至5/13日止全店不分品項，單筆消費滿500元(含)，上網登錄發票再加碼抽市價八萬六千元的Gogoro 2 Deluxe電動機車壹台。

而為進一步刺激買氣，85度C並再度與台灣line原創貼圖銷售第一名的「白爛貓」合作，推出「木質收納架」和「飲料杯環保提袋」加價購活動，自4/18日起至5/29止全店消費滿150元，即可加價229元購買白爛貓木質收納架(一組)，或加價89元白爛貓環保飲料提袋(一個)，全省限量6萬個。

結合多元產品與多種促銷方案，85度C今年母親節蛋糕目標銷售7萬個。

今年85度G推出的母親節蛋糕，每款皆各有主 題造型，其中不少都用了水果入餡，繽紛搶眼，而「旋轉木馬」的造型更是優美典雅且充滿童趣，廚師使用巧克力雕刻出一隻隻栩栩如生的獨角獸，即將展翅高飛，再搭配彩色珍珠般的氣球營造歡樂氛圍。蛋糕的基底是乳酪蛋糕、蛋酒奶醬、義式乳酪慕斯，宛如走進遊樂園裡，充滿幸福家庭傳出的歡笑聲，濃郁綿密的蛋糕，每一口就像旋轉木馬帶您回憶甜蜜的孩童時光，為媽咪獻上滿滿感恩。

(工商)