85度C母親節蛋糕預購85折 消費滿500抽Gogoro

85度C搶母親節孝親商機，推出6款蛋糕，其中「旋轉木馬」超吸睛。（圖／姚舜）

友善列印
工商
搶母親節商機，85度C推出「白爛貓」主題商品加價購。（圖／85度C)
85度C擴大搶母親節商機，祭出「糕海戰術」結合各種優惠促銷。（圖／85度C)

搶攻母親節孝親商機，觀光股股王美食達人集團（美食-KY，2723）旗下連鎖咖啡品牌85度C今日宣布今年祭出「糕海戰術」，企圖全面提高市占率，6款母親節蛋糕涵蓋了6吋、7吋、8吋至10吋等多種選擇，價格自420元起至980元不等，品項、尺寸、品味與價格均較去年大幅增加，更由廚藝團隊設計了搶眼吸睛造型全面攻堅。

為了加強促銷力道與集客效果，85度C更結合「早鳥優惠」與「滿額抽獎」雙重優惠刺激購買慾望，自4/12日至5/10日活動期間只要預購85度C母親節主題款蛋糕即享有85折優惠。同時自4/12日起至5/13日止全店不分品項，單筆消費滿500元(含)，上網登錄發票再加碼抽市價八萬六千元的Gogoro 2 Deluxe電動機車壹台。

而為進一步刺激買氣，85度C並再度與台灣line原創貼圖銷售第一名的「白爛貓」合作，推出「木質收納架」和「飲料杯環保提袋」加價購活動，自4/18日起至5/29止全店消費滿150元，即可加價229元購買白爛貓木質收納架(一組)，或加價89元白爛貓環保飲料提袋(一個)，全省限量6萬個。

結合多元產品與多種促銷方案，85度C今年母親節蛋糕目標銷售7萬個。

今年85度G推出的母親節蛋糕，每款皆各有主 題造型，其中不少都用了水果入餡，繽紛搶眼，而「旋轉木馬」的造型更是優美典雅且充滿童趣，廚師使用巧克力雕刻出一隻隻栩栩如生的獨角獸，即將展翅高飛，再搭配彩色珍珠般的氣球營造歡樂氛圍。蛋糕的基底是乳酪蛋糕、蛋酒奶醬、義式乳酪慕斯，宛如走進遊樂園裡，充滿幸福家庭傳出的歡笑聲，濃郁綿密的蛋糕，每一口就像旋轉木馬帶您回憶甜蜜的孩童時光，為媽咪獻上滿滿感恩。

(工商)

珠蔥結合天燈　到平溪好吃又好玩 起底！教育部要求管中閔曾任職機…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。