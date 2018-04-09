瀋陽考察卻繞遊西雙版納 襄陽5幹部立案調查

2018年04月09日 21:56 旺報 林永富

從湖北襄陽到東北的遼寧瀋陽考察，怎麼會折返到西南邊陲的雲南西雙版納？湖北襄陽保康縣中醫院擬採購一批醫用核磁共振成像儀設備，瀋陽一家國產醫療設備公司銷售經理不遠千里駕車到保康，並邀請該醫院幹部赴瀋陽考察，但只考察一天就轉往雲南西雙版納旅遊，經保康縣紀委追查後發現5名幹部接受廠商招待4天旅遊，已對5人立案調查。

該案發生在2017年10月，保康縣中醫院擬採購一批醫用核磁共振成像儀設備，經院班子成員集體研究，決定採購國產品牌設備。

位於瀋陽的某國產醫療設備銷售經理李某得知消息，11月18日專程駕車前往保康，邀請該院幹部龔永鋒等人到瀋陽考察。

由龔永鋒、楊清釗等5人組成的「考察團」20日從保康出發，直奔遼寧瀋陽。當時，瀋陽已進入「寒冬模式」。1天的設備考察結束，龔永鋒一行5人又接受該廠商招待，轉往雲南西雙版納旅遊，想出來的理由是以到雲南省腫瘤醫院看直線加速器廠房建設為名，順便到西雙版納玩一趟。因此又由李姓經理陪同5人往西雙版納「考察」。

在李某的陪同下，「考察團」直飛雲南，先後遊玩了西雙版納傣族村景點和熱帶雨林景點，直到11月24日才結束這場「考察」。

2018年元旦、春節期間，該縣紀委在對中醫院財務開展檢查時發現疑點：北上瀋陽的考察，怎麼會折返到雲南西雙版納？在相關部門協助下，該縣紀委迅速查實了龔永鋒、楊清釗等5人違規接受企業支付6860元人民幣考察費用和在考察期間繞道雲南西雙版納旅遊相關案件。

近日，該縣紀委對龔永鋒、楊清釗等5人立案調查。

(旺報)