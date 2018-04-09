抗議屠宰場遷烏日爆衝突 藍議員險衝進市政會議

反對屠宰場遷建烏日區自救會9日上午率500多名民眾到台中市府前廣場抗議。（盧金足攝）

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抗議屠宰場遷烏日爆衝突 藍議員險衝進市政會議
立委江啟臣（左二起）、顏寬恒，及10多名國民黨議員到市府抗議。（盧金足攝）
立委和議員衝上9樓，要求正在主持市政會議的市長林佳龍接下陳情書，僵持10分鐘，數度拍打玻璃門。（盧金足攝）
台中市長林佳龍在市政會議後，出來接下反對屠宰場遷建烏日區自救會會長吳瓊華的陳情書。（盧金足攝）
台中市長林佳龍中午到市府廣場前向民眾釋出溝通立場。（盧金足攝）
台中市長林佳龍走進抗議人群，表示會再好好與民眾說明，一度造成「警」張。（盧金足攝）
台中市警察局第六分局員警拉成人牆，阻擋民眾衝進市府，順利解除陳抗危機。（盧金足攝）

反對屠宰場遷建烏日區自救會9日上午率500多名民眾到台中市府廣場抗議，抨擊「台中肉品市場遷場計畫環境影響說明書」公開說明會，違反程序踢爆黑箱作業，欺騙百姓，藍營議員高喊「林佳龍出來！」未獲回應後，衝上9樓要求正在主持市政會議的市長林佳龍接下陳情書，僵持10多分鐘，數度拍打玻璃門，林佳龍在會後親自到廣場向民眾說明，強調說明會延期，會再好好與民眾溝通。

「反對屠宰場，還我體育場！」反對屠宰場遷建烏日區自救會會長吳瓊華與立委江啟臣、顏寬恒，及10多名國民黨議員到市府抗議，抨擊藐視烏日民眾的權益，不滿原本是體育用場的用地，竟將改為屠宰場，而且說明會定在今天下午，質疑清明節連假剛結束，民眾都去上班上學，選在時間誰來聽說明會？

江啟臣、顏寬恒表示，這用地原本是興建焚化爐的時候，地方爭取回饋來的體育用地，為何要強制變更成屠宰場？且地方說明會完全是先斬後奏欺騙鄉親，要求林佳龍出來說明。

市府派出經發局副局長李逸安接陳情書，議員抗議至少也要有副市長層級，民眾情緒愈來愈激動，警察局第6分局分局長林樹徽坐鎮指揮，馬上動員員警以優勢警力拉成人牆，阻擋民眾衝進市府。

眼看陳抗情勢可能會擴大，市府最後同意讓議員上樓，但林佳龍正在主持市政會議，進到9樓前的進出門管制，包括顏寬恒及李中、顏莉敏、朱暖英等近10人，在9樓高喊「林佳龍出來！」抗議聲回盪整個市府。

直到11點5分，林佳龍開完會議後，出來與議員表示，說明會已延期，會再與民眾溝通，隨後也下樓到廣場向500多名民眾握手釋出善意，表示會再擇期好好溝通說明，才平息民眾怒火，民眾也在中午時搭車離去，結束一場首度發生市議員差點衝進市政會議的火爆抗議。

(中時)

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