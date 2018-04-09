MLB》有機會挑戰完全比賽 大谷當時怎麼想？

大谷翔平對運動家先發摘勝，一度有機會挑戰完全比賽。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平開季後，不斷用表現反擊負面輿論，短短一周內，就獲得不少看衰他的人認可，大谷今(9日)首度踏上天使主場投手丘，霸氣繳7局無失分好投，率隊6比1擊敗運動家，一度還有機會挑戰罕見的「完全比賽」，大谷坦言，當時沒注意到這件事，「以為是無安打比賽。」

大谷第二度先發，現場湧進44742名球迷，是自1998年後，天使主場票房最佳的一場比賽。大谷也不負眾望，用上看100英里的火球、搭配指叉球和滑球，開賽大演19上19下戲碼，前6局打完，運動家沒有任何一名打者能站上壘包，大谷距離完全比賽，只差最後9個出局數。

「不能搞砸。」替大谷蹲捕的茂多納多(Martin Maldonado)，當時心裡都是這想法，比大谷還緊張。不過，大谷自己卻沒意識到這件事，以為是無安打，但他當下有預感，可能快被敲安；果不其然，1出局後西曼(Marcus Semien)逮中大谷的速球，揮出運動家第1支安打。

大谷很快重整情緒，雖保送羅瑞(Jed Lowrie)，在2出局後被攻占二三壘，但滿球數K掉歐森(Matt Olson)抓到第3個出局數，安全下莊；大谷化解危機，興奮得振臂替自己喝采，「我想讓計分板上維持0分，當時1支安打可能得2分，這差很多，我想投出三振，也真的做到了！」

大谷錯過完全比賽，但精采的投球，讓他能在歡呼聲中，走回休息室。大谷用91球投完7局僅被打1安、無失分，飆出12K、1保送，連續2場繳優質先發；他笑說，「這可能是我自國小以後，投得最棒的一場先發。」

「他(大谷)今天看起來很棒。」運動家總教練馬文(Bob Melvin)第二次率隊跟大谷交手，他認為，大谷這場投得很從容，這讓他的速球狀況更好，指叉球也發揮作用，這兩個有速差的球種交互搭配，相當難以掌握。

大谷在球隊前10戰，拿到2勝、貢獻3轟，是自1919年華盛頓參議員吉姆蕭(Jim Shaw)後第一人。大谷春訓表現並不好，至今有這樣的表現，他自己也感到意外，不過，他也明白這段路上，一定還有某些高牆得突破，「一旦遇到高牆，我需要更努力，想盡辦法去跨越障礙。」

(中時電子報)

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