看守所科員遭控逼管理員下跪 檢：屬誤會不起訴

2018年04月09日 13:07 中時 張穎齊

基隆看守所李姓科員對梁姓管理員用手指比出「下跪」手勢，要梁反省，梁見狀後則當場下跪，圖為示意圖。（翻攝自網路）

基隆看守所梁姓管理員控訴，去年8月4日在幫同事辦理請假手續時，忘了在假單上蓋上主管的印章，被負責處理假單的李姓科員斥責，李員並用手指比出「下跪」的手勢，怎料梁員見狀便當場下跪，經基隆地檢署調查，李員並非真的叫梁員下跪，而是要他反省，予以李員不起訴處分。

檢警調查，梁員當天因為要幫同仁辦請假手續，但卻忘了在假單上蓋上主管的印章，導致李員被戒護科長斥責，於是李員便將梁員叫到中央台指責，李用手勢比出了了下跪的手勢，梁跪下後認為人格被貶損，於是控告梁公然侮辱與妨害自由等罪。

梁員指出，當時李員在罵他的過程中，連續2次比出了用手指「下跪」的手勢，於是他便當場跪下，豈料李員見狀後竟還嘲諷他說「叫你跪就跪，你也太老實了吧！」一旁的同仁見狀後也紛紛竊笑，令他不堪受辱。

李員則解釋，確實有用手指在手掌上比出了下跪的手勢，但只是單純要梁員反省一下，往後多注意一點，但梁員卻真的下跪，隨後他也告訴梁說「只是要你反省，不是要下跪」，前後還說了4次。

而在場的朱姓管理員也向檢察官表示，當時的確目睹梁員下跪，但李員並不是那個意思，也有當場解釋是開玩笑。

基隆地檢署檢察官審理後認為，因無證據證明李員要求梁男下跪，梁員應是誤會李員手勢的意思，李員不能因為誤會而擔起公然侮辱與妨害自由的罪嫌，予以李員不起訴處分。

(中時)