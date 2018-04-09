最好的時間點離開 吳碧珠宣布不再連任

2018年04月09日 13:24 中時 張立勳 、 王英豪

台北市議會吳碧珠宣佈放棄連任，同黨同志紛紛上前擁抱。（王英豪攝）

台北市議會吳碧珠宣佈放棄連任，並為同黨市議員參選人加油。（王英豪攝）

台北市議會議長吳碧珠（左三）9日宣布不再連任，議員到場送上花束盼她能留下來。（張立勳攝）

台北市議會議長吳碧珠確定不再連任，她說，因為生涯規畫，想留一點時間給自己，上台一天就有下台一天，選擇最好的時間點離開就是她的人生規畫。

今天中午北市議會國民黨團會議，不少議員仍抱著最後一絲希望，盼吳碧珠能夠留任，議員汪志冰還特地買花束，希望打動吳碧珠能夠連任；國民黨市黨部主委黃呂錦茹上午也到議長辦公室向吳碧珠勸留。

「上台一天就有下台一天！」吳碧珠說，感謝鄉親這麼多年的幫忙，被問到是否不再競選？她連說4次不連任，因為生涯規畫，想留一點時間給自己，其他沒什麼事情，謝謝大家這麼多年的幫忙。

吳碧珠說，難免會覺得捨不得，不過每個人都有生涯規畫，選擇最好的時間點就是她的人生規畫，未來要遊山玩水、看看風景和朋友相聚。

台北市長柯文哲上午受訪時認為議長換人會很麻煩，一旁的議員猛點頭，吳碧珠則說，不會麻煩，她相信每個議員有自己的智慧，議會是合議制，相信會找到最好的和諧點。

至於吳碧珠棄選後，士林、北投將多出一席次，她被問到打算支持誰？吳說，大家都是她的兄弟姊妹，她都支持，全部都是兄弟姊妹，她全部都會幫忙。

談到何時有離開市議會的念頭，吳碧珠說，4年前就有決心，後來又再留了4年，選擇離開是希望畫下最好的句點，難免會有情緒掙扎，但還是覺得海闊天空。

(中時)