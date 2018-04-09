永和里長推廣運動風氣 轉動愛心飛盤

新北市永和區民生里長盧燕山長年在地推廣飛盤運動。（葉書宏攝）

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新北市永和區民生里長盧燕山長年在地推廣飛盤運動。（葉書宏攝）

愛玩飛盤的民眾有福了，新北市永和區民生里長盧燕山長年在地推廣飛盤運動，不僅贈送飛盤給里民並免費教導玩飛盤技巧，將近30年的教學已送出近萬面以上的飛盤，堪稱永和地區的飛盤達人。

盧燕山從小就熱愛運動，瑜珈、羽毛球及飛盤樣樣來，但年輕時打羽毛球時，腳踝嚴重扭傷，當時脫臼出現了腫脹疼痛，開了二次刀後，便改玩可以活動筋骨，又不會過於劇烈的飛盤。

盧燕山說，現在老年人口越來越多，飛盤是一項能夠活動身體、又能讓頭腦靈活運用的好運動，也適合小朋友還有跟家中的毛小孩一起互動，男女老幼都適宜。飛盤不僅容易上手而且運動過程又充滿變化與樂趣，持續下來反應及專注力都有所提昇外，還能讓人身體強健、精神飽滿。

盧燕山為推廣飛盤運動結合學校課程，在體育課時幫忙教導小朋友玩飛盤，並成立秀朗國小飛盤社，受惠學生已達千人以上。上過課的小朋友說，因為飛盤課程很新奇少見，原本以為是丟丟撿撿，上過課才知道需要高超的技巧及練習，而且一堂課下來，運動量比想像中大很多，十分有趣。

如果沒有人可以一起玩飛盤，盧燕山還有一門「飛盤射出後自動飛回」的獨門技巧；將飛盤45度放在胸口處然後以斜上角度向上揮出，大約在85度時放手，此時飛盤脫手後會在斜飛到最高點時循原軌道飄回手中，即使一個人也可以享受拋接的樂趣，但運動前別忘了要做好暖身，特別是手腕，肩膀，腰部與手肘部份。

另外，盧燕山也傳授了挑選飛盤的秘訣，要選擇較軟不要太厚的，這樣子不僅丟起來速度好而且攜帶方便，在拋接時也不易被割傷，可以盡情享受遊玩的樂趣。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，盧燕山里長長期致力推廣動健康，希望藉由學童養成玩飛盤的規律運動習慣，帶著祖父母一起「玩運動」。運動之餘更不忘維護環境整潔，105年曾獲得里環境「五星 」認證，深獲在地肯定。

(中時)

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