彰化院檢對槓案四度交鋒 檢將不再提抗告

彰化地檢署莊姓女檢察官(圖)日前不滿法官裁定妨害性自主案的吳姓被告交保，在羈押庭上和法官發生口角。（謝瓊雲翻攝）

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吳姓男子涉嫌《兒童與少年性剝削防制條例》等罪是否羈押引爆彰化地檢署檢察官莊珂惠怒嗆法官「腦袋不清楚」以及反遭陳彥志控告「妨害名譽」爭議，全案彰化地方法院將於9日下午再開羈押庭，院、檢將第4度攻防，彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，院、檢與台中高分院針對吳案的見解都不同，為此不論結局如何，基於避免司法資源的浪費，檢方將不再提抗告。

31歲吳姓男子因涉嫌猥褻多名未成年少女落網後曾經兩度遭到羈押，今年2月案件起訴，彰檢檢察官莊珂惠聲請續押，但承審法法官陳彥志則裁定3萬交保，結果雙方竟在庭訊後起爭執，莊脫口嗆陳「是不是中午到了頭腦不清楚」，陳不甘示弱，差還指示法警逮捕莊。

而引爆院檢這場爭端的吳姓男蟲案，事後彰檢針對聲押不成先後2次向台中高分院提抗告都成功，但後來發回更裁，結果彰院法官仍然維持原交保裁定，只將交保金由3萬元提高到9萬元，彰檢不服3度提出抗告又成功，全案為此將在9日下午再開羈押庭。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，針對下午的羈押庭能否順利聲押吳男，檢方並不樂觀，因為這幾度的一來一往，檢方是基於吳男尚有再犯、串證、湮滅證據之虞決定聲押，彰院多次做出交保裁定，主要是法官審酌的重點在被告的「人權」，而台中高分院支持檢方，則是著重於「司法制度對社會的責任」，彰院與彰檢、台中高分院的見解毫無交集。

他強調，院、檢在沒有一致的見解情況下，吳案將還是一樣是僵局，為此，檢方為避免讓案中的被告變成「人球」，也為避免司法資源浪費，將不再會提抗告。

(中時)

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