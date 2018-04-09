飛彈襲敘軍機場14死30傷 美說沒動手

敘利亞白頭盔（White Helmets）志工4月8日公佈的照片顯示，大馬士革郊區的度瑪（Douma）鎮疑似遭化武攻擊後，一名兒童接受氧氣治療的畫面。（美聯社）

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中時電子報

就在美國總統川普推文，痛批敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）以化武對付人民是「禽獸」，將「付出慘重的代價」後幾小時，便傳出飛彈襲擊敘利亞軍機場的消息。

據CNN與路透9日報導，敘利亞國營電視說，敘利亞位於荷姆斯省（Homs）附近的提雅斯（Tiyas）軍機場遭飛彈攻擊，導致敘軍12死30傷。不過，美軍已經否認發動攻擊。

走不了！美若報復化武攻擊將在敘陷得更深

而據美聯社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）說，空襲共造成14人喪生，而這些死者不是伊朗人，就是伊朗支持的組織成員。

五角大廈發言人說：「目前美國國防部沒有在敘利亞發動空襲，我們持續密切關注情勢，並支持正在進行的外交努力，要讓在敘利亞和別處使用化武的人負起責任。」

敘利亞官方電視台報導，敘國防空部隊已打下8枚來襲飛彈。官方電視台說，荷姆斯附近的T-4機場能聽到爆炸聲，而當地靠近敘國中部的巴邁拉（Palmyra）古城。

據黎巴嫩的馬雅丁電視台（Al Mayadeen）報導，攻擊敘利亞的飛彈來自地中海，飛越黎巴嫩空域。另一方面，《消息來源新聞》（Al Masdar News）網報導，有「不明飛機」從黎巴嫩闖入敘利亞空域，推測可能是以色列飛機。

(中時電子報)

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文章來源：Syria says U.S. suspected of attacking air base but Pentagon denies it

文章來源：Syrian monitors say at least 14 killed in missile strike

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