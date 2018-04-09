KKBOX集團進駐高雄流行音樂中心大鯨魚表演館

2018年04月09日 13:38 中時 李義

KKBOX正式進駐流行音樂中心大鯨魚表演館。（李義攝）

華人數位音樂領導品牌KKBOX集團9日與行政法人高雄流行音樂中心在高雄簽約，宣布進駐大鯨魚表演館。高雄市長陳菊擔任見證人，也期盼高雄成為台灣流行音樂發展重鎮，成為台灣流行音樂圈不可或缺的要角。

這場簽約記者會選擇在高雄獨有的文化遊艇上舉行，從駁二特區出發遊覽高雄港灣建設，並由高市府工務局簡報流行音樂中心的硬體建設進度，工務局長蔡長展更向陳菊報告「一定如期如質在年底完工」。

隨後，KKBOX總經理王正與代表行政法人高雄流行音樂中心執行長廖偉程在船上簽約，市長陳菊與副市長史哲擔任見證人，共同見證歷史時刻。

陳菊讚許「KKBOX集團實在很有眼光，很了解高雄未來的趨勢跟發展」，知道高雄人對於流行音樂的熱情熱血，也知道亞洲新灣區無可限量的發展，因此搶在前頭，簽下這隻唯一的大鯨魚展演館，作為集團事業新據點。

陳菊也期盼新興產業在高雄發展的無限可能，也見證了高雄不斷努力、不斷創造、不斷開創新局克服困難的精神，也預祝兩方合作順利，期待高雄持續進步。

廖偉程說，行政法人高雄流行音樂中心是全國第一個以流行音樂發展作為主要任務的行政法人，主要任務為負責流行音樂中心整體營運，期望透過這次的合作能夠開啟業界之先、作為全國流行音樂產業發展的示範，並藉由合作吸引更多產業界的投入、共同茁壯流行音樂中心，讓高雄在流行音樂產業的軟硬體及服務上都能獨步全國，成為正港的演唱會之都與流行音樂之都。

KKBOX王正總經理表示，KKBOX6年前已在高雄設立南部研發中心，培育一流的技術開發人才，深耕高雄已久，對於高雄有很深的情感。這次很高興能有機會經營高雄流行音樂中心的大鯨魚展演場館，期待能將更多精彩活動帶進高雄。

他還說，KKBOX本著分享音樂的初衷，以及集團多年經營展演場館的經驗，未來將以集團資源，串連實體演出、票務、場館業務，也希望透過這個基地，培育新秀、推廣新音樂，提供更好的舞台，讓所有人都可在高雄享受到豐富的音樂藝文饗宴。

(中時)