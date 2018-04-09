再槓黃國昌 姚人多：黃什麼都反對 不只反黃煌雄

2018年04月09日 14:02 工商 崔慈悌

時代力量立委黃國昌砲轟促轉會首任主委黃煌雄，總統府副秘書長姚人多今天再度跳出來接受專訪表示，黃的作法有失公平，直言「不只反對黃煌雄，黃國昌什麼都反對」，姚也提醒黃「他也做過他批判別人的事情」。

三月底行政院公布促轉會首任主委將由前監察委員黃煌雄擔任，立委黃國昌在臉書發文重砲轟擊，姚人多日前跳出來在私人臉書發表言論，今天接受《蔻蔻早餐》專訪表示，不是在護航黃煌雄，他在意的是，「要捍衛這個社會評斷一個人的標準價值」，認為黃國昌在臉書上砲轟黃煌雄有失公平。

姚人多也直言，不只反對黃煌雄，黃國昌「什麼都反對」！對於黃國昌PO出黃煌雄2008年報紙上寫的文章，認為黃煌雄在拍馬英九馬屁，更說他「一生都在求官」，姚人多認為，求不求官是主觀的，黃煌雄是在馬英九當選時寫的文章，是在期待馬英九上任後可以鞏固台灣民主，他不覺得有什麼錯誤，對於黃國昌「求官」一說很不以為然，若是在馬英九卸任後寫才有疑慮。

姚人多認為，批評一個人的價值不應該像是黃國昌這樣的方式。主持人周玉蔻詢問，所以他這篇臉書就是針對黃國昌而來？姚人多也說「對啊！」

黃國昌也到姚人多臉書留言，兩人掀起論戰，主持人周玉蔻提到，那為何姚人多要提到，「不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長（蕭旭岑）喬事情，就全盤否定他這個人一樣？」

姚人多笑說，黃國昌跟總統府副秘書長也是滿有緣的，主持人問，為何要刻意提到這一段？姚人多解釋，主要是想點醒黃國昌，「他曾經做過的事情，跟他批判別人做的事情，本質上沒有太大的差異」，明明「喬事情」就是雙方坐下來談好好溝通，但現在喬事情卻變成污名化。

他說，黃國昌去見蕭沒有道德上的瑕疵，需要有人去談退場機制，不過當時他們講了什麼只有當事人知道，他用意是，就這件事情想要提醒黃國昌，強調「他也做過他批判別人的事情」。

另外，黃國昌也說黃煌雄當初在前檢察總長黃世銘彈劾案中投下反對票，姚人多質疑，當時黃煌雄進行的是秘密投票，黃國昌說黃煌雄投反對票，請問證據在哪？黃國昌把黃煌雄一輩子的道德取決於一個無法被證明的事情上，是相當不公平的，這件事情是說不清楚的，他認為不應拿一件說不清楚、也無法證明的事判斷一個人的行為操守，所以才說「看政治人物要看他的一生」。

姚人多說，他自己也很在意轉型正義，不想變成政治操作，他對黃煌雄擔任促轉會主委有信心，他更提到，促轉會是有九個人，是合議制，「不像時代力量，是黃國昌、徐永明說了算，或是黃國昌說了算」。

他認為，黃國昌把自己運作時代力量的方式套用到促轉會上，這樣的批評不負責任。目前兩人因為這件事情決裂？姚人多澄清，沒有因為這件事情決裂，但目前他們沒有聯絡，姚人多說，就算打電話去黃國昌可能也不會接。

(工商)