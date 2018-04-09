竹市加碼520萬補助 換購電動機車最多省26K

2018年04月09日 14:02 中時 陳育賢

環保局長江盛任（右）說，新竹市的電動機車已從2012年的555輛增至2018年2月的1710輛，成長率高達208％，替新竹市每年減碳497公噸。（陳育賢攝）

新竹市政府加碼520萬元辦理「淘汰二行程機車換購電動2輪車」及「新購電動2輪車」補助活動，每輛最高可享補助2萬6000元。（陳育賢攝）

為推動低汙染綠色運具，加速淘汰高汙染二行程機車，新竹市政府2018年特別加碼520萬元辦理「淘汰二行程機車換購電動2輪車」及「新購電動2輪車」補助活動，每輛最高可享補助2萬6000元，並有3家機車業者再加碼2000元至1萬元不等優惠，共同打造低碳城市。

市府指出，為鼓勵市民以低耗能、低汙染、低噪音、低花費的「4低」綠色運具移動，市府今年將補助經費大幅提升至1萬元，加上經濟部、環保署補助，最高補助金額至2萬6000元，此外，中華汽車、光陽及三陽響應市府綠色運具政策，特別推出加碼補助優惠，光陽與三陽加碼1萬元、中華加碼2000元。

市長林智堅表示，新竹市總人口44萬，有將近26萬輛登記機車，外加5所大學共5萬名學生人口，估計機車數量近30萬，而竹市空汙有超過1半是來自汽、機車排放廢氣的「移動式汙染源」，希望透過政策補助邀請市民加緊腳步升級機車。

林智堅也特別在宣傳記者會中，展示自己7年前當議員時期間就率先響應的黑白電動車，他並表示，除了自己騎電動車外，這幾年前也為母親汰換頻冒黑煙的二行程機車，身體力行，為環保盡心力。

林智堅說，除鼓勵市民換購電動機車，市府也多方努力，鼓勵市民共同營造低汙染環境，包括持續推動綠色運具Youbike，並系統性建置4公里長「新竹之森」，將多處荒地變身為綠地，另外更與8家運輸業者簽署「使用低汙染柴油大車」協議，共組成「環保大車隊」，宣示汰換老舊柴油車，汰除1、2期老舊柴油車，3期車輛加裝濾煙器，並使用符合4、5期標準之車輛。

環保局表示，此次共推出換購、新購電動2輪車兩方案，「換購電動2輪車」方案，2017年底前二行程機車設籍新竹市，且2016至2018年期間有排氣檢驗紀錄，淘汰二行程機車、換購電動2輪車，每輛可獲得環保署補助外，竹市府加碼補助6000元至1萬元，如此最高可獲2萬6000元補助。

「新購電動2輪車」方案，每輛可獲得環保署及市府加碼補助4000至8000元，最高可獲2萬1500元，補助限設籍新竹市、年滿18歲以上市民，每人限申請1輛補助，新竹市公司或法人，限申請2輛補助。

環保局長江盛任說，設籍於新竹市的電動機車已從2012年的555輛增至2018年2月的1710輛，成長率高達208％，替新竹市每年減碳497公噸，而為因應逐年成長之電動機車，已在新竹市轄內建置121處、共156座充電站，詳細地點可利用「竹塹EM充電站」APP查詢。詳情可電洽03-5368920分機2014、2002。

(中時)