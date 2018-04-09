姚人多：黃國昌想把民進黨打成國民黨化

2018年04月09日 14:05 工商 崔慈悌

民進黨與時代力量是否是「大綠」與「小綠」之爭？總統府副秘書長姚人多今天表示，現在黃國昌對民進黨許多尖銳的批判，都讓綠營支持者有點混淆。至於是否會對民進黨造成傷害？他認為目前還好，但黃國昌確實想操作「把民進黨打成國民黨化」。

姚人多接受蔻蔻早餐專訪，針對未來民進黨跟時代力量的關係？姚人多提到，前提是，黃國昌是否就是代表時代力量？黃現在走的路線，是否就是時力的未來路線？黃國昌必須找到一個讓綠營支持者可以繼續投票給時力的理由。

不過他認為黃國昌現在的策略，是想擺脫大綠、小綠之間，而且是「綠」跟「黃」，姚人多說，自己是天真爛漫的人，他自己理想的台灣民主理念，時代力量崛起雖然對民進黨造成威脅，但對台灣是好事。

他認為黃國昌應該要去整合第三勢力，可以變成第三勢力的領袖。他期望的台灣未來民主，就是把國民黨打到10-15%，剩下的85%是本土政黨，屆時就是民進黨跟第三勢力要去討論溝通，定位台灣以後的民主政治，他也建議黃國昌格局可以大一點。

這種主張是否忽略了柯文哲的白色力量？柯文哲不是第三勢力整合的重要人物？姚人多認為，台灣主體意識這個議題上跟柯文哲還有一些疑慮。

主持人也直問姚人多，是否因眼紅黃國昌是「小英男孩」才會槓上黃國昌，姚人多說，這是主持人的解讀，他不會這樣，這是公共領域上的事情，是就事論事，之前黃國昌說了那麼多事情，他也沒說什麼，這次是因為想要捍衛這個社會評斷一個人的標準價值才站出來回應。

提到總統蔡英文跟姚人多的關係，主持人周玉蔻也說，姚人多對小英來說，不是朋友也不是同事，「姚人多是我兄弟」，聽到小英說這樣，姚人多眼淚有沒有掉下來？姚人多說，他沒有這麼容易掉眼淚，但「很謝謝總統美言」。

(工商)