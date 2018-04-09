墾丁好好玩！社區生態旅遊公益回饋！限量免費18梯次

2018年04月09日 13:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

因為滷味、乾麵飆天價，近來墾丁觀光似乎蒙上一層陰影！然事實上，墾丁的好山好水依舊！美麗生態、海洋等著你！墾丁等你來遊玩、發掘新花樣！墾丁國家公園管理處輔導社區發展生態旅遊發展多年，因為豐富的生態和人文越來越受到喜愛，參與人次逐年攀升，生態旅遊營業額更在去年(106)總計破千萬。

為回饋社會，墾管處特別和墾丁地區的生態旅遊社區合作辦理「公益參訪」，邀請學校或社福相關機關團體免費申請，共有18梯次，即日起受理報名，額滿為止！

恆春半島因擁有豐富的自然資源、地理景觀和內涵精彩的人文歷史，各社區在墾丁國家公園管理處的輔導下，十多年前便開始努力發展生態旅遊，希望讓遊客參加行程中，可以了解生態保育的重要，並且發揚墾丁地區的自然生態。社區經營生態旅遊，獲得的收益除了讓在地居民維持生計，部分收益轉為社區的保育、經營管理、公益基金及回饋社區等不同用途。因此遊客參加生態旅遊，不只替環境盡一份心力，更能兼顧在地產業及社區利益，達到旅遊、保育與地方發展的三贏局面。

近年來，社區生態旅遊越來越受歡迎，參與人次去年(106)已達四萬，營業總額更破千萬元。墾丁國家公園管理處與社區夥伴們想將生態旅遊的回饋機制轉化爲更大效益，決定開放18梯次的免費遊程活動讓學校或社福單位等機關團體申請，以公益目的進行雙向交流，推廣在地社區生態教育及文化。恆春半島在地業者也紛紛響應，華泰瑞苑墾丁賓館、屏東縣恆春鎮農會和福晟團膳共同贊助餐點，展現企業關懷。

這次共同參與生態旅遊公益參訪交流活動的社區包括社頂部落、港口社區、里德社區、永靖社區、滿州協會、後灣社區、大光社區、龍水社區、水蛙窟部落等，每個社區提供至少2梯次的免費遊程導覽解說，只要是依法設立或登記之公私立學校團體、公私立育幼團體、社福機構都可以申請。

獲選的單位團體也須提出回饋社區的內容方式，例如一人一袋小垃圾、宣揚愛護生態環境意識、愛護環境從自身做起，自備餐具等各種形式皆可。社區夥伴們提供生態解說服務，參與團體反饋交流，相信這次公益交流活動，能讓生態、社會民眾及在地居民形成社會正向互助之成效。有關本次公益參訪交流活動的詳細申請辦法，請上墾管處官網查詢，總共只有18梯次。

(中時電子報)