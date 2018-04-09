民進黨台中市議員民調將開跑 黨部籲注意廣告宣傳

2018年04月09日 14:20 中時 陳世宗

民進黨參與黨內初選的候選人，選舉看板於各選區林立，尋求選民支持！（陳世宗翻攝）

民進黨台中市黨部9日公告2018年直轄市議員提名初選民調注意事項，市黨部主委何明杰說，登記角逐年底市議員共有44人，依黨中央規畫將提名35席，計有第四、六、八、九、十、十一、十二及十三選區將透過民調來決定提名人選；市黨部要求各區候選人，務必遵守初選民調規定。

民進黨市黨部指出，民調時間將於16日起至20日止，依黨中央民意調查辦法規定，候選人之媒體廣告宣傳將於4月13日凌晨00:01分起停止，至所屬選區民調執行完畢止；民調執行單位皆由黨中央中執會核定，市黨部則無執行或委外發佈。

台中市黨部主委何明杰說，黨部提名仍有8個選區還需進行民調，不管結果如何，黨部是未來提名候選人的後盾，黨部一定會盡最大全力來協助每一位議員參選人，並期待所提名的35席議員全壘打；並提醒這8個選區候選人，務必注意初選民調的規定，其中「廣告宣傳禁止事項」最為重要，以免違反規定，影響權益。

何明杰表示，根據民調調查辦法，自4月12日晚上12點後，候選團隊不得有任何媒體形式之宣傳或發佈引用民調等預測市場等行為，但可允許有掃街拜票、於社群網站或通訊軟體，發佈文章圖片影片訊息、懸掛看板布條、發放文宣等行為。請各區候選人多加注意，如有違規，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會通過，將取消初選資格。

台中市黨部執行長翁誌偉提醒各選區民眾，市黨部對此次議員選舉，從來都沒有發佈或委託其他民調單位來進行市場預測，如有收到此訊息勿予以理會。此次民調將會於16日起，各區民調以一日執行完畢為原則，而每日執行時間為晚間18:30 至22:00。

翁誌偉強調，中央黨部對於市長林佳龍在台中用心治理是讚譽有加，尤其對於托育一條龍、河川整治等政績，其目的就是要讓台中成為中台灣領頭羊，所以市黨部將會全力支持與輔選，就是要讓議會過半，讓民生預算可以順利過關，讓市政順利、讓人民更有感。

(中時)