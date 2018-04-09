民進黨台中市議員民調將開跑 黨部籲注意廣告宣傳

民進黨市議員民調即將開跑，各候選人宣傳車已經開跑！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
民進黨參與黨內初選的候選人，選舉看板於各選區林立，尋求選民支持！（陳世宗翻攝）

民進黨台中市黨部9日公告2018年直轄市議員提名初選民調注意事項，市黨部主委何明杰說，登記角逐年底市議員共有44人，依黨中央規畫將提名35席，計有第四、六、八、九、十、十一、十二及十三選區將透過民調來決定提名人選；市黨部要求各區候選人，務必遵守初選民調規定。

民進黨市黨部指出，民調時間將於16日起至20日止，依黨中央民意調查辦法規定，候選人之媒體廣告宣傳將於4月13日凌晨00:01分起停止，至所屬選區民調執行完畢止；民調執行單位皆由黨中央中執會核定，市黨部則無執行或委外發佈。

台中市黨部主委何明杰說，黨部提名仍有8個選區還需進行民調，不管結果如何，黨部是未來提名候選人的後盾，黨部一定會盡最大全力來協助每一位議員參選人，並期待所提名的35席議員全壘打；並提醒這8個選區候選人，務必注意初選民調的規定，其中「廣告宣傳禁止事項」最為重要，以免違反規定，影響權益。

何明杰表示，根據民調調查辦法，自4月12日晚上12點後，候選團隊不得有任何媒體形式之宣傳或發佈引用民調等預測市場等行為，但可允許有掃街拜票、於社群網站或通訊軟體，發佈文章圖片影片訊息、懸掛看板布條、發放文宣等行為。請各區候選人多加注意，如有違規，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會通過，將取消初選資格。

台中市黨部執行長翁誌偉提醒各選區民眾，市黨部對此次議員選舉，從來都沒有發佈或委託其他民調單位來進行市場預測，如有收到此訊息勿予以理會。此次民調將會於16日起，各區民調以一日執行完畢為原則，而每日執行時間為晚間18:30 至22:00。

翁誌偉強調，中央黨部對於市長林佳龍在台中用心治理是讚譽有加，尤其對於托育一條龍、河川整治等政績，其目的就是要讓台中成為中台灣領頭羊，所以市黨部將會全力支持與輔選，就是要讓議會過半，讓民生預算可以順利過關，讓市政順利、讓人民更有感。

(中時)

離婚配偶可請求退休金惹議 考試… 最有梗參選人 葉元之推競選MV

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。