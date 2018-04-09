最有梗參選人 葉元之推競選MV

2018年04月09日 14:18 中時 王揚傑

「我是葉師傅YA，我原汁原味…」國民黨新北市議員初選激烈，新人花招百出。前新北市政府副發言人、板橋區議員參選人葉元之今（9）日公布競選MV，他穿著葉問服跳嘻哈，並以名字的諧音為台詞，搭配音樂唱Rap，一推出就廣受網友好評。有網友說「太洗腦了！」，也有網友稱讚葉元之，實在是最有梗的參選人。

葉元之表示，在初選的民調機制下，受訪選民必須完整念出候選人的名字才算有效，但是現在一般人對政治並不關心，例如就有選民拿著他的文宣，順口念出「蔡元之」，可見要別人記得名字實在很困難。

葉元之說，之前在新北市政府服務的時候，曾拍過一支「三貂角升旗典禮」的Rap影片，效果很好，到現在還有選民記得，因此這次再度推出跳針洗腦神曲，希望大家透過網路讓大家認識他，並正確叫出他的名字。

影片中葉元之重複念著「妳好我姓葉、葉師傅的夜」、「月圓之夜、縣民大道走九遍」、「我是葉師傅YA，我原汁原味…」，歌詞洗腦，讓人不記得他的名字也難。

葉元之為表現個人特質及理念，包括「我是你的眼，帶你看新北」、「我有多年市府經驗幫你溝通官員」，凸顯過去他在市府行銷新北市的經驗；同時，他也強調自己的是新北市長朱立倫及國民黨新北市長參選人侯友宜背書的新人，要深入基層，與侯友宜共創美好家園。

影片也用了「傻眼貓咪」、「無言薯條」等網路用語，希望能獲得年輕網路族的青睞。

(中時)