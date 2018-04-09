長榮航空獲選全球10大最佳航空

友善列印
工商

全球知名的旅遊網站TripAdvisor今（9）日公布Travelers’ Choice最佳航空大獎，長榮航空獲全球旅客肯定，榮獲「全球十大最佳航空公司」第五名、「亞洲地區十大航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」及「亞洲區最佳豪華經濟艙」等四個獎項，成績亮麗。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空向來對飛安及服務品質要求嚴謹，並不斷致力於提升更好的飛航體驗，能得到全球旅客給予長榮航空的高度肯定，深感榮幸。長榮航空下半年將開始引進波音787-9夢幻客機，明年亦有波音787-10加入機隊，將在引進新機隊的同時，精進服務品質，讓旅客享受五星級的服務。

今年的Travelers’ Choice最佳航空公司大獎，統計自2017年2月至2018年2月期間內，超過90萬筆全球旅客搭機體驗評分及意見，共有來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、中東、非洲及亞太地區超過550家航空公司受到旅客評分，其中包含傳統航空、廉價航空及區域性航空公司，由於該樣本數來自全球各地旅客的實際體驗，具有相當的公信力。

TripAdvisor旅遊網站平均每月有超過4億名不重複訪客造訪，已累積超過6億則評論和意見，網站中設有飯店、景點、餐廳及航空公司等主題，去年首次舉辦最佳航空大獎評選，長榮航空即拿下「亞太地區十大航空公司」第七名、「台灣最佳航空公司」兩個獎項，亦是台灣唯一獲得Travelers’ Choice肯定的航空公司。

長榮航空每年屢獲飛航安全、整體服務、艙等設備等各領域國際大獎，連續多年榮獲德國權威航空安全資料中心（Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre）評選為「全球十大安全航空公司」，並且也是澳洲AirlineRatings.com的全球二十大最安全航空公司之一。長榮航空也已連續兩年獲得航空界服務調查權威SKYTRAX授予五星級航空公司的殊榮，並頒予全球最佳機艙清潔航空公司及最佳商務艙服務用品。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
墾丁好好玩！社區生態旅遊公益回…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。