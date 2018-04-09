影》菜鳥米契爾美技撩湖人 爵士闖進季後賽

爵士隊菜鳥米契爾獨拿28分、9籃板外帶8助攻。(美聯社)

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中時電子報

爵士隊菜鳥米契爾，9日對抗湖人一枝獨秀，個人獨拿28分、9籃板外帶8助攻，第3節倒數4分鐘快攻還秀一手背後過人再助攻，助爵士112比97擊敗湖人，從西區強敵環伺中殺出重圍，成為西區第4支晉級季後賽球隊。

今年全明星賽灌籃大賽冠軍米契爾，此役能切能傳能得分，第3節美技連發，倒數5分44秒，先是後場一記精彩長傳給前場左側45度角英格利斯上籃，英格利斯此役挹注22分，全場12投9中飆超高命中率含三分球6投3中，外帶10助攻、4籃板。

倒數4分40秒，米契爾又搶走主控盧比歐飯碗，跑動中罰球線附近漂亮背後過人，再助攻給右側三分底線埋伏隊友，板凳席隊友看得歡呼連連。

目前西區還有5隊力爭最後4張季後賽門票，爵士隊儘管少了前招牌球星海沃德，仍連兩年晉級季後賽，米契爾說，「能晉級季後賽感覺很棒，但同時我們還有最後兩場，希望能保住戰績。」

(中時電子報)

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