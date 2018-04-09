軍人神隱後現身 不顧女友剛流產硬上得逞

2018年04月09日 14:23 中時 陳淑芬

20歲邱姓現役軍人與女友「小娟」交往，卻無故失聯，「小娟」另結交王姓男友，邱突然聯繫約「小娟」外出，因發現她另交新男友，不顧「小娟」抵抗拒絕，哭訴剛做人工流產，強制性交得逞。邱男賠償12萬元達成和解，台中地院依強制性侵罪判處徒刑1年6月，緩刑2年。

判決書指出，邱男在106年3月初結識已成年的「小娟」，兩人交往後，邱男無故失聯，「小娟」認為邱男與她分手，又再與王幸男子交往，邱男於106年4月3日晚間又與「小娟」聯繫，帶她外出吃飯購物，並以沐浴休息為由，帶她到汽車旅館。「小娟」手機接到新男友來電，並多次到房間外講電話，邱男發現十分氣憤。

「小娟」返回房間，邱男搶奪手機並將她壓制在床，質問：「為什麼這樣對我」，並拉扯「小娟」衣褲，要求她去洗澡，「小娟」聽從洗完澡後，邱男不顧她哭泣掙扎抵抗，強行性交，「小娟」反抗告知她才剛做過人工流產，哭喊「很痛」，邱男才停止。事後，「小娟」告知男友，報警處理。

邱男到案坦承犯行，並於107年3月13日當庭賠償新台幣12萬元，與「小娟」達成和解。法官考量兩人曾是男女朋友，因年輕氣盛，不思妥善控制個人性慾，未顧及對方意願強行性交，導致對方身心受創，因念及犯後坦承犯行並達成和解，依強制性交罪判處邱男徒刑1年6月，緩刑2年，並應於緩刑期內接受法治教育2場次，緩刑期間交付保護管束。

(中時)