私校轉退才該跨部會！學者：教育部連內部事務都管不動

2018年04月09日 14:27 旺報 簡立欣

《私立大專校院轉型及退場條例》草案立法公聽會9日上午舉行，與會專家學者指出草案取消了「私校輔導3年未果即進入退場階段」的條文，形同有轉型沒退場；建議行政院組成跨部會小組包括衛福部、文化部等協助私校轉退，「畢竟教育部連自己內部事務都心有餘而力不足。」

少子化衝擊之下，大專校院生源減少成為不可逆的趨勢，教育部估計從105學年到121學年的16年間，大專校院一年級學生人數平均每年少5000人。行政院日前提出《私立大專校院轉型及退場條例》草案，編列50億元退場基金，立法院9日舉辦立法公聽會邀請各方學者提出意見。

中華大學會計學系教授林江亮建議：「專案輔導對象」的條件，是否取消「學生3000人以下」，以免剝奪私校小而美的經營方式？除了「註冊率連2年60%以下」，是否還可加上「休退學率15%以上」，比較合理？他並建議部派公益董事的人數要參考學校董事會大小，改為3人「以上」且比例不得低於1/5，並組成審計委員會，取代原來學校董事監察功能，並直接行使董事權和監察權。

輔大教授戴伯芬表示，教育部《私校轉型退場條例》草案取消了「私校輔導3年未果即進入退場階段」的條文，形同有轉型沒退場；私校有弊端時只能移請司法機關處置，都是因為教育部消極不作為。她建議行政院成立跨部會小組來協助私校退場，包括衛福部、文化部等，以因應後續學校轉型為文化、社會福利事業等，「畢竟教育部連自己內部事務都心有餘而力不足。」

戴伯芬受訪表示，如果學校提案要成立文化單位、社福單位，請問教育部有何專業可以評估？此外像私校土地使用，難道營建署也不必介入？當初捐地者是要辦學，不是要做社福、做文化事業，所以地方政府對私校退場後土地要如何使用，不論積極面消極面，都有置喙的餘地。「教育部太本位主義，甚麼都要管，但事實上甚麼也管不動！」

立委柯志恩表示，退場必須有更強大機制；另外像列為專案輔導的學校，主管機關要限期董事會改組，董事會中除了要有2位學校董事，還應當要有教職員擔任勞工董事和勞工監察人，「因為到要退場的地步，這個學校已經是病入膏肓！」另外也應該應該釐清私校當初如何獲得土地。

世新大學社會發展研究所副教授、高教工會秘書長陳政亮痛批，教育部把私校轉型退場推諉給民間財團執行，對經營不善的私校董事會也怠惰偷懶，遲遲未祭出鐵腕手段，這樣下去只會讓財團介入私校的土地利益，像他就聽說某宗教團體準備買下環球科大的一塊校地，「整個政策毫無正義！」高教工會提出一條「簡單的路」：無論任何原因，當學校無法繼續辦理教育，就應該由教育部派駐公益董事，「國家負起應有的歷史責任！」；此外並須參考《勞基法》建立教師資遣制度，完善教師介聘功能，保護高教人才不流失，學生也可以原校畢業，受教權獲得完整保障。

(旺報)