近億元超跑亮相頂級客下訂不手軟

2018年04月09日 14:42 中時 林欣儀

優利通有限公司執行長林乾隆(右2)、執夢國際股份有限公司執行長陳風廷(左2)分別代表2家公司簽約合作。(林欣儀攝)

景氣差，尖端消費仍不手軟！2017年上市、每年全球僅銷售5輛的義大利頂級跑車Mazzanti Automobili首度在台亮相，由執夢國際股份有限公司與優利通有限公司合力取得全球經銷與代理權，目前亞太地區配額3輛，其中2輛已被台灣客訂購，顯見台灣頂級客群消費實力雄厚。

藍色車身搭配黃色線條的Mazzanti Automobili超跑Evantra，號稱是為車主量身訂做款的豪華超跑，車身輕巧僅1300公斤，可在不到3秒的時間內時速從0加速到100公里，內裝更是全手工打造，光是標配總價就高達9800萬元，選配後身價破億。

優利通有限公司執行長林乾隆指出，此超跑從零到有堪稱藝術，內部採全手工打造，希望引進其稀有、收藏感。

執夢國際股份有限公司執行長陳風廷表示，台灣頂級消費市場不受景氣影響，連超跑業者都看好台灣，以2016年的數據來看，該年度合法進口台灣的超跑就多達7千輛、去年也有6千多輛，顯見超跑頂級消費市場未來看好。

這次首次引進台灣的Evantra，每年全台僅生產5輛，亞太地區配額為3輛，今年的2輛車已被台灣客訂購，另有名消費者下訂明年配額，而看好此市場，執夢國際股份有限公司與優利通有限公司9日也簽約合作，未來盼提供車體引擎、車身外觀與內裝改造等客製化服務。

(中時)