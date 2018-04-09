近億元超跑亮相頂級客下訂不手軟

價值近億元的頂級超跑首度在台亮相，亞太地區限量3輛，其中2輛已被台灣客訂購。(林欣儀攝)

友善列印
中時
優利通有限公司執行長林乾隆(右2)、執夢國際股份有限公司執行長陳風廷(左2)分別代表2家公司簽約合作。(林欣儀攝)

景氣差，尖端消費仍不手軟！2017年上市、每年全球僅銷售5輛的義大利頂級跑車Mazzanti Automobili首度在台亮相，由執夢國際股份有限公司與優利通有限公司合力取得全球經銷與代理權，目前亞太地區配額3輛，其中2輛已被台灣客訂購，顯見台灣頂級客群消費實力雄厚。

藍色車身搭配黃色線條的Mazzanti Automobili超跑Evantra，號稱是為車主量身訂做款的豪華超跑，車身輕巧僅1300公斤，可在不到3秒的時間內時速從0加速到100公里，內裝更是全手工打造，光是標配總價就高達9800萬元，選配後身價破億。

優利通有限公司執行長林乾隆指出，此超跑從零到有堪稱藝術，內部採全手工打造，希望引進其稀有、收藏感。

執夢國際股份有限公司執行長陳風廷表示，台灣頂級消費市場不受景氣影響，連超跑業者都看好台灣，以2016年的數據來看，該年度合法進口台灣的超跑就多達7千輛、去年也有6千多輛，顯見超跑頂級消費市場未來看好。

這次首次引進台灣的Evantra，每年全台僅生產5輛，亞太地區配額為3輛，今年的2輛車已被台灣客訂購，另有名消費者下訂明年配額，而看好此市場，執夢國際股份有限公司與優利通有限公司9日也簽約合作，未來盼提供車體引擎、車身外觀與內裝改造等客製化服務。

(中時)

嘉義精忠國小與日本二胡音樂家合… 「醫師」名稱惹議 農委會植物醫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。