「醫師」名稱惹議 農委會植物醫師法卡關

2018年04月09日 15:01 中時 楊騰凱

農委會新訂《植物醫師法》設立植物醫師，專責植物病蟲害診斷，因「醫師」名稱恐與人醫、獸醫混淆，遭政院退回。對此，農委會表示，人生病需要看醫生，植物也是，盼外界能改變觀念，農委會不會替植物醫師更名，預計5月再將草案送政院闖關。

《植物醫師法》年初在政院審議時因四點問題卡關，第一，現行可成為植物醫師的人數不足，需要10年到20年期的配套，第二，植物醫師診斷植物病害，決定使用何種藥物，業務與農藥販賣業者重疊，應加以輔導農藥販賣業者區隔分工，第三，「醫師」名稱也遭遇醫界反彈阻力，憂心引發混淆，第四，現制國考已有園藝技師、農藝技師同樣從事植物保護業務，彼此從屬關係也待釐清。

嘉義大學植物醫學系主任郭章信表示，農委會防檢局在2009年推動各校成立植醫系，嘉義大學則在2011年成立植醫系，中興大學的植醫學程也跟著推出，此外還有屏科大、台大有相關科系，4校有共同的人才訓練標準，人才培育是進行式。有植物醫師到田間評估，才知道用藥是否正確，輔導農民合理且正確的用藥，才能避免農藥被妖魔化，因此，植物醫師和農藥業者可以共同新生繁榮，不必對立。

中興大學昆蟲系教授杜武俊指出，現有的園藝技師、農藝技師，未來可以和植物醫師有所整合，建議農委會現階段可以試著規劃整合藍圖，透過表列方式告訴外界植物醫師可執業的範圍，農藝、園藝則可成為未來植物醫師詳細分科的方向。

農委會副主委陳吉仲表示，人生病要看醫師，動物生病也要看獸醫，植物遭遇病害，當然也需要植物醫師協助，農委會不會因立法過程不順利，就停止推動植物醫師，至少會先成立植物醫院，替農民服務，明（10日）中興大學的植物醫院就會正式開幕，未來也會輔導台大、嘉義大學、屏科大成立植物醫院，使植物醫師一職可具體試辦，目標5月將《植物醫師法》草案再送政院審議，完成立法作業。

農委會防檢局長馮海東表示，植物醫師使用「醫師」兩字引起醫界反彈，其實只要大家能改變自己的觀念即可，目前防檢局不考慮更改植物醫師的名稱，若今年立法順利，後續會與考試院研究考科，最快2023年就會有第一批正式通過國考的植物醫師。

(中時)