TripAdvisor航空大獎 長榮航空獲全球最佳航空公司第5名

2018年04月09日 15:14 中時 王思慧

全球知名的TripAdvisor旅遊網站今公佈Travelers’ Choice最佳航空大獎，長榮航空深獲全球旅客肯定，榮獲「全球十大最佳航空公司」第五名、「亞洲地區十大航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」及「亞洲區最佳豪華經濟艙」等四個獎項，成績亮麗。

今年的Travelers’ Choice最佳航空公司大獎，統計自2017年2月至2018年2月期間內，超過90萬筆全球旅客搭機體驗評分及意見，共有來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、中東/非洲及亞太地區超過550家航空公司受到旅客評分，其中包含傳統航空、廉價航空及區域性航空公司，由於該樣本數來自全球各地旅客的實際體驗，具有公信力。

TripAdvisor旅遊網站平均每月有超過4億名不重複訪客造訪，已累積超過6億則評論和意見，網站中設有飯店、景點、餐廳及航空公司等主題，去年首次舉辦最佳航空大獎評選，長榮航空即拿下「亞太地區十大航空公司」第七名、「台灣最佳航空公司」兩個獎項，也是台灣唯一獲得Travelers’ Choice肯定航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空向來對飛安及服務品質要求嚴謹，並不斷致力於提升更好的飛航體驗，此次能得到全球旅客給予長榮航空的高度肯定，深感榮幸。長榮航空今年下半年將開始引進波音787-9夢幻客機，明年也有波音787-10加入機隊，將在引進新機隊的同時，再次精進服務品質，讓旅客享受五星級的服務。

TripAdvisor航空業高級副總裁兼總經理Bryan Saltzburg表示，很高興TripAdvisor藉由全球社群的力量，評選出最受大眾喜愛的航空公司，特別是讓這些標榜提供最佳飛航體驗的航空公司受到矚目，長榮航空就從中脫穎而出。隨著航空公司推出新的票價產品及擴增機上服務和用品，旅客也持續尋找最經濟實惠的航空公司，而Travelers’ Choice最佳航空公司大獎則頒發給超乎旅客期待的航空界佼佼者。

長榮航空每年屢獲飛航安全、整體服務、艙等設備等各領域國際大獎，連續多年榮獲德國權威航空安全資料中心（Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre）評選為「全球十大安全航空公司」，並且也是澳洲AirlineRatings.com的全球二十大最安全航空公司之一。長榮航空也已連續兩年獲得航空界服務調查權威SKYTRAX授予五星級航空公司的殊榮，並頒予全球最佳機艙清潔航空公司及最佳商務艙服務用品。

(中時)