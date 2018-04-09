金馬奇幻影部分加映 今天開賣快搶！

金馬奇幻影展邀來五位新人擔綱模特兒，左起劉鴻杰、徐鈞浩、林酉芯、陳彥名以及劉鴻敏。（金馬提供）

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2018金馬奇幻影展上周日於官網線上開賣，包括開幕片《犬之島》、閉幕片《市長夫人的秘密》、連映9屆的招牌電影《洛基恐怖秀》、邪典奇片連發的「Cult夜場」、《芝加哥》、《搭錯車》K歌場，以及開演才公佈片名的「驚喜場」皆在開賣當下迅速秒殺，目前已有將近70個場次完售，銷售率已突破8成。影展也與片商協商，確定加映《記憶拼圖》、《酒店》、《爵士春秋》、《紙迷宮》、《離經叛愛》、《必須過動》等片，並於今日（4/9）下午1點起於官網售票系統開賣，也提醒觀眾，票價超級優惠的預售只到4月12日（四）23：59止，敬請把握。

金馬奇幻影展不只電影有趣，年年吸引影迷搶購的限量紀念商品，今年除了繼續與台灣在地品牌合作，更邀來去年在金馬獎擔任「金馬先生」的陳彥名、電視劇《天黑請閉眼》表現亮眼的徐鈞浩、甜美廣告寵兒林酉芯，以及世大運排球雙胞胎國手劉鴻杰、劉鴻敏，5位新人擔綱模特兒。本屆精美客製商品包含好萊塢明星與英國皇室都愛用的嘉雲製傘聯名奇幻傘、台灣自創服飾品牌50%以金色箔印設計的紀念T-Shirt、影迷必備的TwinSocks帆布袋，還有30年文具製作經驗的珠友文化筆記本、來自台南手工縫製且環保透氣的波特鉅口罩和連成鞋業客製人字拖，以及連年熱銷的日本製造小徑文化紙膠帶，而AQUAGEN為金馬54特製的聯名氣泡水也將於影展現場加碼販售。

除此之外，今年金馬奇幻影展更將送出超過4000份的精采好禮。售罄場次都會有「滿場慶」活動，除了各項金馬聯名商品，還有品家家品犬家福琺瑯杯、台中國家歌劇院阿比查邦主題電影院票券、小涼院冰淇淋等數十種禮品。影展也將在特定場次贈送全場禮物，包括開幕片《犬之島》贈送600多位觀眾驚喜紅包，其他場次則有AQUAGEN氣泡水、奢華寶貝3D立體眉彩筆、台灣知名品牌提提研面膜。影展另有「天天送活動」，觀眾還可憑當日票根於特定時間內，領取德記洋行提供的異國食品飲料。

影展也將每天隨機抽出得獎者免費享用王品牛排的美食饗宴。此外，影展還將抽出6張台灣虎航日本不限航點機票，觀賞日本電影的觀眾還有機會再獲得KKday提供的日本環球影城票券及日本鐵路通票。而四度與金馬奇幻影展合作的friDay影音更提供所有觀眾4/30前輸入限定序號「2018GHFF」，即可享有精選奇幻電影和萬部影劇三十天免費看。讓觀眾不只可以看好電影，還有滿手好禮。2018金馬奇幻影展活動4月13日至4月22日於台北新光影城、in89豪華數位影城舉辦，觀眾可於官網或影展期間於現場購票，歡迎上網查詢相關訊息（www.goldenhorse.org.tw）。

(中時)

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