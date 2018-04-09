高材生小鮮肉誑「中2億」 單身熟女暈船險匯百萬

2018年04月09日 15:11 中時 林和生

詐騙集團佯稱幫婦人簽中2億元彩金，但必須匯款90萬元稅金才能換取獎金入袋。（林和生翻攝）

林姓女子（右2）在銀行行員及員警勸說下，才驚覺自己遇上詐騙集團。（林和生翻攝）

50歲單身林姓婦人日前上網結識自稱香港中文大學高材生「小磊」，事後更佯稱在「香港六合彩」彩票部門兼職，替婦人簽中頭彩2億元，只要匯款90萬稅金便能換取獎金入袋，月初林女來到台銀屏東分行準備匯款，所幸遭員警即時阻止，她才驚覺遇上詐騙。

保七員警指出，詐騙集團先在網路盜用小鮮肉照片，接著以陽光男孩形象、不斷甜言蜜語撒嬌稱呼婦人為「姐姐」，在每天問候、溫情攻勢取得信任後，開始編織美麗的「中獎謊言」。

「小磊」說自己在香港六合彩彩票部門兼職，可以操控每期彩票中獎號碼，於是幫她簽了這一期六合彩，並中了頭獎2億元，只要繳交90萬稅金，「2億就是妳的」。

婦人不疑有他，日前趕往台銀屏東分行辦理匯款，強調是要匯給「香港朋友」，但所匯地點為「台灣帳戶」，此舉引起台銀襄理劉鴻洲注意，立即通知派駐銀行的保七員警前來瞭解。

婦人一直深信，只要匯款90萬，2億獎金就能入袋、同時改變她的一生，在員警及行員不斷勸說下，林婦加碼透露，除了「小磊」外，還有一個自稱「迷男」的男子，以同樣手法要她匯款26萬稅金，一度以為自己是全天下最幸運的人，未料遇上詐騙集團，這才讓她夢醒。

保七第一大隊副大隊長林元通指出，今年至今已累積攔阻21件詐騙案，其中19件被害人都是女性，他提醒民眾，各種網路交友詐騙手法不斷推陳出新，真的要當心留意。

(中時)