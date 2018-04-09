專偷高鐵接地銅線 男子遭重判6年7月徒刑

台中市邱姓男子專偷高鐵線路區域內的接地銅線遭彰化地院重判6年7月徒刑。（鐘武達攝）

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夜路走多了！43歲邱姓男子涉嫌三更半夜潛入高速鐵路沿線的線路區域偷取接地纜線，短短半年至少作案8次直到去年被逮，彰化地院認為邱男不顧截斷高鐵線路可能衍生重大公安意外與造成高鐵公司巨大損失，9日審理終結依《攜帶兇器踰越安全設備竊盜罪》重判他6年7月有期徒刑。

彰化地院法官判決指出，高鐵公司是於2016年10起到2017年間，發現高鐵沿線的苗栗、彰化、台中、雲林等縣市共有8處線路區域遭人在暗夜利用高架軌道邊坡或逃生梯翻越圍籬安全設備入侵，接著持破壞剪剪取相關電力系統的接地銅線，每次約剪取20至60公尺不等，由於作案手法相似，研判是同一人所為，向警方報案。

警方積極調閱高鐵沿線各監視器錄影畫面過濾，並比對數千輛行經車輛的車行紀錄，終於清查出家住台中市的邱男涉有重嫌，2017年4月11日將他逮捕，果然取出破壞剪、電纜刮刀、頭燈以及殘餘電纜線等證物。邱男坦承，犯案8次得手的接地銅線總計約127公斤，變賣每公斤130元，總共賣得1萬6578元。

法官認為，邱男年輕力壯，身體健全，竟只為貪圖小利不顧高鐵線路遭截斷後可能衍生的公安疑慮與巨大損失，嚴重損害公共交通事業的財產及設備安全，並讓高鐵公司防不勝防，嚴重影響高鐵公司對於意外災害的安全防範機制，所為實屬不該，應嚴予責難。

(中時)

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