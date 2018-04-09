手腳顫抖易跌倒 5旬男深入檢查才知是帕金森氏症

2018年04月09日 15:35 中時 林欣儀

台中市50歲王姓男子日前突然手腳不自主顫抖且容易跌倒，到骨科檢查並接受復健都未獲改善，到烏日林新醫院神經內科就診，深入檢查才知是原發性帕金森氏症，經接受藥物治療，症狀獲改善。醫師強調，11日是世界帕金森氏症日，盼讓民眾更了解此疾病，達到早發現及治療的目的。

烏日林新醫院神經內科主任宋兆家表示，王男日前突然出現走路小碎步且手腳不自主顫抖等情況，家人研判應是脊椎問題，到骨科治療2、3個月都未改善，經介紹到神經內科並接受腦部斷層掃描等多項檢查，排除腦瘤、鈣化與內分泌、電解質不平衡等問題，再透過量表檢測後確診為原發性帕金森氏症第三期。

宋兆家指出，原發性帕金森氏症目前尚未有確切發生原因，且許多人誤以為帕金森氏症就是失智症，但其其實是神經退化性疾病，多以出現動作障礙為主，一般智力及認知功能初期不會受到影響，直到後期才會合併出現失智症。

宋兆家強調，帕金森氏症好發於50歲以上民眾，60歲以上罹患率達1至2％，其病程依嚴重程度可分為5期，初期多為單側肢體僵硬、手部顫抖、寫字歪曲，之後陸續有雙側肢體顫抖、僵硬或動作遲緩、一跌倒、需人攙扶等情況，嚴重者須臥床或坐輪椅。

宋兆家建議，帕金森氏症患者多在接受藥物治療後可獲緩解，若未治療則可能加速病程發展，因其罹病初期易被誤診為一般老化或是頸椎、脊椎退化，若出現手腳不自主顫抖、走路姿勢不順暢且易跌倒等情況，應儘速就醫檢查。

(中時)