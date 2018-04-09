整形小心！走機場快速通關 臉部辨識認不出超尷尬

整形小心！走機場快速通關 臉部辨識認不出超尷尬。（資料照 范揚光攝）

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中時電子報

台灣民眾已有越來越多人因愛美接受整形新觀念，不過卻有皮膚科、整形外科醫師指出，聽聞有人被卡在機場的快速通關的臉部辨識這一關，讓場面頓時變得有點尷尬。

皮膚科醫師趙昭明表示，一名32歲的女性再次向他求診時指出，她開心切除臉上四顆突出的黑痣，沒想到卻因此在機場卡關，快速通關系統的臉部辨識系統（自動查驗通關系統）無法辨認出除痣後的臉型，讓她必須改走人工通關。趙昭明解釋，因為原先該案當事人臉上長的是4顆凸出黑痣，有1.5公分高，0.3-0.5公分寬度。當事人除痣後，讓快速通關系統偵測不到以前的「特色」而判斷為不同人，並且不讓她過關。

對此，整形權威林靜芸也戲稱機場快速通關臉部辨識電腦系統是「臉部整形微整的照妖鏡」，她指出臉部辨識系統是以臉部明顯特徵來進行身份辨識，大多是以兩眼、眼皮、顴骨、鼻梁等位置作為判斷，明顯突出的黑痣也會成為特徵，如果局部打了過多填充物，或是動了手術，就可能過不了關。

林靜芸開玩笑地說，「如果情侶相約出國，女生到了機場不願意走快速通關，堅持走傳統人工檢驗的話，男生應該可以合理懷疑，另一半可能是人工美女，或是剛做完微整形」。她也建議自己收治的個案，做完微整或是整形手術之後，如須準備出國，可以改走人工通道；或是診所會開立診斷證明，詳述做了哪些整形、微整形當作佐證，以便不時之需。

(中時電子報)

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