陳菊勸進蘇貞昌選新北市長 韓國瑜曝小英執政警訊

陳菊勸進蘇貞昌選新北市長 韓國瑜曝小英執政警訊
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中時電子報
國民黨高雄市黨部主委韓國瑜。 (中時資料照)

將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊今北上會見前行政院長蘇貞昌，勸進蘇貞昌代表民進黨出征新北市長。蘇貞昌回應表示「基於對黨、對新北的責任，願意慎重考慮」。對此，今天稍早宣布參選高雄市長的韓國瑜表示，這代表兩大層面，他直言「蔡英文是否沒牌」。此外，韓國瑜說他自己的想法是「很高興又有禿頭出來」，而這句話也笑翻許多人。

中天政論節目《大政治大爆卦》稍早邀請韓國瑜在線上進行訪問。韓國瑜被問及陳菊勸進蘇貞昌選新北市長一事，他說這應該分兩層面，一、蔡英文這個決定是否是因為沒牌了？他說民進黨有很多人都想參選新北，而蘇貞昌被勸進重新回鍋參選，是否代表沒有更能勝選的人？二、蔡英文這決定究竟是聰明還是愚笨？

此外，陳菊北上，是否代表要把高雄放給陳其邁？未來會不會影響選舉？對國民黨是否是好事？韓國瑜則表示，高雄市民給陳菊政治舞台，這11年多來，高雄市民有情有義。韓覺得陳菊要灌溉、要拿出使命感回饋高雄，包括招商引資，請他們來高雄投資。韓說現在百業蕭條，民眾辛苦，高雄負債是全台最高，年輕人有74%都離開高雄，他呼籲陳菊能盡量照顧高雄。

至於先前曾快閃宣布參選北市長，這段往事在未來會被質疑，該怎麼回應？先前說要「一碗滷肉飯」，有要到了嗎？韓國瑜表示，目前滷肉飯只有承諾，他已經做了八個月還沒吃到。他說他在拜訪基層時，有些人質疑沒錢是假的，但他說他是把真實情況告訴選民。至於該如何回應攻擊？韓國瑜直言，所有攻擊不會停。

韓國瑜再次重申，會勇敢打這場選戰，他如能當選高雄市長，會以股票上市公司的經營方式為高雄衝經濟。他說這個概念是在台灣選舉以來，第一次提出來的，「當前困境我會往這方向來做」。

(中時電子報)

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