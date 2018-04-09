學校行政加班費僅限3天 南市府：明年再爭取增加天數

2018年04月09日 15:36 中時 程炳璋

台南市教育局自6年前起限制各級學校行政人員不休假加班費僅可請領3天，遠較其他縣市少，台南市議會去年附議增為7天，今年卻遲未執行，台南市教產工會與台南市教師會9日聯合藍、綠市議員，要求台南市政府尊重議會決議。台南市教育局回應預算去年已編列，今年難改變，明年可視財政狀況再努力。

台南市過去以經費短缺為由，各級學校行政人員的不休假加班費請領天數自2010年從16天降為10天，到2012年降至僅3天，這項制度全台僅高於苗栗縣的0天，低於其他縣市的16天。

台南市教育產業工會與台南市教師會批評，台南市的規定與其他縣市落差太大，備受不公平待遇，導致老師兼任行政的意願低落。

台南市教育產業工會理事長侯俊良強調，沒有學校行政人員願意犧牲家庭時間而加班，市府若要省加班費，就要行政減量，如此限制天數來漠視公務人員加班，又沒補償措施，很多外縣市調回台南的教師都認為台南市對行政老師有差別待遇。

台南市議會去年作出「高中、國中、國小行政人員不休假加班費天數調整為7天」附帶決議，且2019年預算編列時，應恢復與其他縣市一致16天標準。

民進黨台南市議員林宜瑾更痛批台南一市兩制，市府行政人員的不休假加班費可請領7天，學校行政人員竟只能請領3天，是何道理？國民黨籍台南市議員曾培雅直指市府遲未執行此案是漠視議會決議。

侯俊良表示，希望台南市政府今年可將學校行政人員的不休假加班費調回7天，明年度再調回16天，讓台南市行政教師與其他縣市平起平坐，不再覺得受委屈。

台南市教育局回應，各縣市財政狀況不同，台南市今年的不休假加班費早在去年已編列，議會雖附議，但無法增加預算，因此難改變，但明年會視財政通盤考量，台南市教育局再努力爭取。

(中時)