持大麻機場闖關 金門2外師遭捕

金門縣府教育處督學李卓恩表示，全案由檢警偵辦中；若調查屬實將終止合約，並檢討現行任用機制。（李金生攝）

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金門2外籍英語老師持有大麻遭到逮捕，全案由警方偵辦並追查來源中。（李金生攝）

2名在金門國小擔任英語協同助理的外籍老師，昨晚夾帶大麻闖關遭警方攔截逮捕，全案由警方偵訊並追查上游來源。縣府教育處長李文良今（9）日表示「錯愕、遺憾！」強調若調查屬實將終止合約，並檢討現行任用機制。

這2名分別是23歲、24歲的年輕外師，在大學畢業後透過傅爾布萊特基金會（Fulbright）的介聘到金門擔任英語協同教學助理（ETA，English Teaching Assistant），目前在城區一所小學任教。

校方今天一早接到他們電話請假，表示要休息幾天，直到接獲縣府教育處電話，始知他們昨晚因持有大麻，在尚義機場通關時遭到逮捕，事情也很快傳開，引來一些議論。

縣府教育處長李文良指出，縣府與傅爾布萊特基金會已合作5年，本學年共有20人在全縣各國中、小任教，這也是當地學校首度傳出類似個案，讓人十分錯愕和遺憾，將配合檢警單位審慎調查。

督學李卓恩也表示，涉案2名外師在校教學認真，校方非常肯定。因學期已經過半，不會再協調基金會遞補新老師，將由本國籍老師單獨上課，應不至於影響教學才對。

全案目前由金城警分局負責偵辦，涉案2人中有1人暫列關係人，警方今天赴宿舍和辦公室搜查，希望進一步查明大麻來源。

(中時)

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