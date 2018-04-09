華信台中直飛東京首航 林佳龍：帶動在地觀光、招商

華信東京直飛6月14日首航，台中市長林佳龍表示，有人從台灣到日本像「走灶腳」頻繁，直航商機大，首航要持續拓展帶動觀光與招商。（盧金足攝）

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台中市政府積極拓展中進中出航線，華信航空日前宣布台中直飛日本東京的定期航班，將從6月14日起天天開航，再提升國際運輸便利性，市長林佳龍表示，台中與亞洲首都城市直航包括韓國首爾、越南河內，現在新增東京，中進中出的旅遊模式，將擴大觀光旅遊發展，吸引人潮，帶動在地拚觀光與招商，市府將持續全力推動。

林佳龍9日在市政會議表示，在持續努力下，台中市目前已有香港快運、越捷、台灣虎航、泰越捷、德威航空等國際廉航陸續進駐台中國際機場，國際觀光推廣成果逐步展現，現在新增華信航空台中直飛日本東京的定期航班，6月14日首航，天天開航，中部旅客不用至桃園機場搭機，大幅提升便利性，也將帶動台日旅遊互訪。

林佳龍指出，今年台中市將舉辦世界花卉博覽會，花博是今年與明年全台拼國際觀光最有吸引力的賣點，這不僅是台中的花博，更是台灣的花博，透過花博與各種機會展現台中的好，到訪台中不僅可走訪綠、柳川，欣賞花博，甚至前往高美濕地、谷關、林家花園、市區等，享受美食與風景，盼吸引更多國際旅客到台中旅遊。

林佳龍認為，台中市要國際化，可透過拼觀光與拼招商兩項策略，在觀光方面，台中國際機場未來可分流桃園機場的人次，作為輔助機場，讓觀光客採中進中出、中進南出等方式在台灣旅遊；另外，市府也應完善各項作為，包括把台中所有好吃、好玩、好走、好住都做好，自然會吸引觀光客到來並創造口碑。

招商部分，林佳龍指出，台中的飯店旅館陸續在建設，大賣場也一家接一家設立，三井集團也評估擴大投資，相當多的國際投資陸續進入台中，就是看中台中的發展，市府將持續打造良好的投資環境，也加強提升文化與城市的生活品質，讓軟硬實力都能具備，帶動城市蓬勃發展。

(中時)

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