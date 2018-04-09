台中市議員召開臨時會擦槍走火 年底議長爭霸提前開打

2018年04月09日 16:05 中時 陳世宗

台中市議會9日召開程序委員會，確定4月16、17日二天舉行第13次臨時會，聽取市府千億元海水採礦投資簽訂MOU案專案報告。民進黨市議員何敏誠因不滿議長林士昌未讓議員充分表達意見，怒嗆「議長下台、不會做議長就不要做」。林士昌回嗆「你那麼會做，又選不上議長」，下屆議長爭霸提前挑起。

針對市議會程序委員會決議召開臨時會一事，民進黨團不滿批評，這是不尊重議員發言權強行通過決議違反議事規則，只為單一提案召開為期2天的臨時會，出席費就高達30萬元，根本是浪費公帑。

台中市政府日前和德商簽訂1100億元的海水採礦投資簽訂MOU案，卻被媒體爆料該德商是1人公司。市議會22位國民黨議員日前連署要求議會召開臨時會，請市長林佳龍進行專案報告；市議會9日召開程序委員會討論議程，確定臨時會召開時間為16、17日兩天。

國民黨市議員楊正中指出，市議會既然要開臨時會就應該更有效率，非只聽取一項專案報告，他建議臨時會應該再加上虐嬰事件、花博門票售票情形及肉品市場遷移專案報告及選舉期間行政中立的專案報告。

何敏誠表示，藍營議員要求召開臨時會的連署，早在3月16日就已提出，依規定必須在10天內舉行臨時會，如今都已經超過時間，照理臨時會就不應舉辦。議會已規畫在4月26日召開定期大會，為不浪費議員時間，建議臨時會改在定期大會前兩天召開。

何文海指出，臨時會只為了討論一項專案報告，就勞師動眾，建議將專案報告列入下次定期會的議程中，不需要再額外召開臨時會。藍營議員大聲回嗆，臨時會和大會怎能混為一談，民進黨議員根本就是在為市府護航；場面陷入火爆，林士昌立馬宣布議事確認「散會」。

何敏誠不滿表示，很多議員都還沒有表示意見，議長就逕自宣布散會；怒嗆「議長下台」、「不會做議長、就不要做」。林士昌也不甘示弱回嗆「你那麼會做，又選不上議長」。何敏誠說「我下屆一定會跟你競選議長，我只是怕議員選不上而已。」

(中時)