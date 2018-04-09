北京租房市場黑仲介充斥 住建委會加強打擊力度

2018年04月09日 21:56 旺報 林瑞益

北京市住建委官方網站指出，近日，北京市住建委聯合工商等部門，對朝陽區、通州區等重點區域開展房屋租賃市場專項執法檢查，保持執法高壓態勢，摸排「黑仲介」二房東等違法違規線索，嚴厲懲戒擾亂市場秩序、損害群眾利益的違法違規行為。

人民網4月9日報導，北京市區兩級住建部門、市工商局執法人員4日對通州區房地產經紀機構進行專項執法檢查。在檢查中發現，北京王府公寓投資管理有限公司違規代理銷售出租雲景豪庭三期小產權房，公開對外發佈的大幅看板內容含有「不限購」字眼，涉嫌虛假宣傳。執法人員要求王府公寓投資管理有限公司立即停止經營行為，並拆除看板。

在異地經營方面，執法人員發現北京天浩友家房地產投資諮詢服務有限公司、北京嘉億偉業房地產經紀有限公司未備案從事房屋租賃業務，存在異地經營問題。執法人員要求天浩友家、嘉億偉業立即關停整改，存在未在註冊地經營的問題，由工商部門立案查處。在未來的調查中，如存在恐嚇、威脅、強迫交易等涉黑涉惡行為的，將移轉公安部門嚴厲查處。

下一步，北京市住建委會將與市工商局，將建立資訊互通、聯動執法、線索轉移等長效合作機制，會同相關部門加大對黑仲介、二房東的打擊力度，切實維護首都房地產租賃仲介市場秩序，保障群眾合法權益。

(旺報)