兩F-15發射8飛彈轟敘軍機場 俄說是它幹的

2018年04月09日 15:59 中時電子報 楊幼蘭

在美國總統川普痛批敘利亞阿塞德政權動用化武，攻擊自家民眾，並威脅對方將「付出慘重的代價」後幾小時，隨即傳出飛彈襲擊敘利亞軍機場，導致14死20傷的消息。

一般原本以為，這是美國動的手。不過，據塔斯社和俄羅斯衛星網（Sputnik News）9日報導，俄羅斯國防部說，出動兩架F-15戰機，發射8枚導引飛彈，猛烈空襲敘利亞位於荷姆斯省（Homs）附近提雅斯（Tiyas）軍機場的，其實是以色列。

俄羅斯國防部在聲明中說，在莫斯科時間4月9日凌晨3點25分到3點53分（台北時間4月9日8點25分至53分），兩架以色列空軍F-15戰機沒有進敘利亞領空，從黎巴嫩向T-4軍機場發射了8枚導引飛彈。而敘利亞攔截了其中5枚飛彈，另3枚則炸到機場西半部。

據沙烏地國營阿拉伯電視台（Al Arabiya TV）報導，這次轟炸至少導致14名軍人喪生，而其中有幾名是伊朗顧問。

事實上，今年2月時，以色列也曾轟炸提雅斯（Tiyas）軍機場。當時以色列指控敘利亞當局，讓伊朗利用這機場從事軍事活動，提供先進武器給包括黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在內的什葉派民兵組織，而真主黨和以色列是夙敵。

不過，當時一架參與空襲行動的以色列F-16戰機被擊落，機上飛行員順利彈射逃生。而以色列空軍損失戰機後，為了報復，又攻擊了大馬士革城下防空炮兵連在內的連串目標。

(中時電子報)