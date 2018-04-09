屠宰場遷烏日 中市府允補足綠地公園

2018年04月09日 16:33 中時 盧金足

台中肉品市場烏日新場區，市府預計規畫基地。（圖／台中市府提供）

原訂9日下午依「環境影響評估法」及「開發行為環境影響評估作業準則」，在烏日開發基地召開公開說明會，因民眾抗爭喊停！對民眾訴求保留烏日體育場，回饋烏日區公共設施等意見，經發局表示，烏日體育場變更為市場用地，市府一定會補足各項綠地公共設施用地，例如環保用地規畫為環保公園、市6用地規畫變更為公園用地等。

針對台中肉品市場烏日新場區規畫案，有民眾到台中市政府陳情表達不同意見，市長林佳龍為傾聽民意，親自接下陳情書，並允諾擇期再好好討論本案。而原訂今日下午依法在開發基地召開的公開說明會，市府經發局為避免進一步衝突，決定延期辦理並與持續溝通。

林佳龍表示，為表達對陳情民眾意見的重視，今日於主持市政會議後隨即前往市府廣場與民眾見面並接下陳情書。他表示，大家講的意見他都瞭解，會再找時間好好與大家討論此案。民眾表達意見後則陸續離去。

經發局表示，原訂今日下午依「環境影響評估法」及「開發行為環境影響評估作業準則」等規定，在烏日開發基地召開公開說明會，針對開發內容進行說明，主要包括未來整體開發規畫方向及周邊配套、回饋措施，同時也會在綜合討論時間開放民眾與機關單位發言，解答民眾疑惑，所有意見與訴求都會詳實記錄。

不過，市府考量避免今日陳情發生進一步衝突，決定延期辦理，將持續與民眾溝通，尋求共識。

經發局也說明，行政院農委會審查同意本計畫，是依據「農產品市場交易法」第12條規定，地方政府對於農產品批發市場如有新建、遷建、改建等規劃，應報請中央主管機關（即農委會）核定，此核定僅為中央主管機關政策方向的同意，後續各種開發行為仍要依各法令規定辦理。

原訂公開說明會是依據「環境影響評估法」及「開發行為環境影響評估作業準則」規定，開發單位在作成說明書前應舉行公開會議，與農委會遷場規劃書核定並無先後關係，亦即無「先斬後奏」或「補辦說明會」等情形。

至於民眾訴求保留烏日體育場，回饋烏日區公共設施等意見，經發局表示，烏日體育場變更為市場用地，市府一定會補足各項綠地公共設施用地，例如：環保用地規劃為環保公園、市6用地規畫變更為公園用地等。

經發局強調，北區現址的設施動線早期就逐步開發建設，設備已老舊，小範圍改建已無法達到民眾對環境要求的標準，導致許多問題難以根本改善。若採大範圍重建，將使肉品市場休市長達2年以上，影響產銷調節及民生供需失衡，所以市府規劃異地重建，減輕對毛豬交易的衝擊。未來相關產業進駐後不但可打造現代化市場，更可帶動地方經濟發展，創造全市及在地雙贏局面。

而為避免未來市場運輸車輛往來造成交通負擔，市府也將配合興建「東湖大橋」，東湖大橋預計跨越大里溪，與環河路高架橋銜接，運輸車輛可直接透過該橋梁直達肉品市場，避免繞經住宅商業區，同時可解決當地居民聯外問題，完善烏日區交通網絡。

(中時)